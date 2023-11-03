https://sputniknews.com.tr/20231103/israil-savunma-kuvvetleri-lubnan-sinirinda-yuksek-hazirlik-seviyesindeyiz-1077029388.html
İsrail Savunma Kuvvetleri: Lübnan sınırında yüksek hazırlık seviyesindeyiz
İsrail Savunma Kuvvetleri: Lübnan sınırında yüksek hazırlık seviyesindeyiz
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari yaptığı açıklamada Lübnan sınırında yüksek hazırlık seviyesinde olduklarını açıkladı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T19:49+0300
2023-11-03T19:49+0300
2023-11-03T19:49+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
israil savunma kuvvetleri (idf)
daniel hagari
lübnan
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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada İran'ın vekillerini İsrail'i Gazze'deki çatışmalardan uzaklaştırmaya teşvik ettiğini söylerek ordunun 'kuzeyde meydana gelebilecek herhangi bir olaya karşılık vermek üzere çok yüksek düzeyde hazırlıklı olduğunu' vurguladı.Hagari İran'ın yıkıcı faaliyetler yürütmeye ve vekillerini teşvik etmeye devam ettiğini belirttiği açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Gazze'deki çatışmalarla ilgili olarak da Hagari, İsrail güçlerinin Gazze Şehri ve genel bölgesini 'havadan, karadan ve denizden' kuşattığını söyledi.Hagari konuşmasını, "Askerler karadaki ve yer altındaki terörist altyapılarla savaşmaya ve onları yok etmeye devam ediyor. Bu gece kuvvetlerimiz ele geçirdikleri yerlerde çok sayıda silah buldular" cümleleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/birlesik-arap-emirlikleri-filistin-israil-catismasi-bolgesel-yayilma-riski-tasiyor-1077022143.html
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İsrail Savunma Kuvvetleri: Lübnan sınırında yüksek hazırlık seviyesindeyiz
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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari yaptığı açıklamada Lübnan sınırında yüksek hazırlık seviyesinde olduklarını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada İran'ın vekillerini İsrail'i Gazze'deki çatışmalardan uzaklaştırmaya teşvik ettiğini söylerek ordunun 'kuzeyde meydana gelebilecek herhangi bir olaya karşılık vermek üzere çok yüksek düzeyde hazırlıklı olduğunu' vurguladı.
Hagari İran'ın yıkıcı faaliyetler yürütmeye ve vekillerini teşvik etmeye devam ettiğini belirttiği açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Tıpkı Ukrayna, Yemen ve Irak'ta yaptığı gibi İsrail Devleti'ne karşı da bunu yapmaya devam ediyor ve bizi Gazze'deki savaştan uzaklaştırmaya çalışıyor.
Gazze'deki çatışmalarla ilgili olarak da Hagari, İsrail güçlerinin Gazze Şehri ve genel bölgesini 'havadan, karadan ve denizden' kuşattığını söyledi.
Hagari konuşmasını, "Askerler karadaki ve yer altındaki terörist altyapılarla savaşmaya ve onları yok etmeye devam ediyor. Bu gece kuvvetlerimiz ele geçirdikleri yerlerde çok sayıda silah buldular" cümleleriyle sonlandırdı.