https://sputniknews.com.tr/20231103/israil-savunma-kuvvetleri-lubnan-sinirinda-yuksek-hazirlik-seviyesindeyiz-1077029388.html

İsrail Savunma Kuvvetleri: Lübnan sınırında yüksek hazırlık seviyesindeyiz

İsrail Savunma Kuvvetleri: Lübnan sınırında yüksek hazırlık seviyesindeyiz

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari yaptığı açıklamada Lübnan sınırında yüksek hazırlık seviyesinde olduklarını açıkladı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

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2023-11-03T19:49+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

israil savunma bakanlığı

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

daniel hagari

lübnan

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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada İran'ın vekillerini İsrail'i Gazze'deki çatışmalardan uzaklaştırmaya teşvik ettiğini söylerek ordunun 'kuzeyde meydana gelebilecek herhangi bir olaya karşılık vermek üzere çok yüksek düzeyde hazırlıklı olduğunu' vurguladı.Hagari İran'ın yıkıcı faaliyetler yürütmeye ve vekillerini teşvik etmeye devam ettiğini belirttiği açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Gazze'deki çatışmalarla ilgili olarak da Hagari, İsrail güçlerinin Gazze Şehri ve genel bölgesini 'havadan, karadan ve denizden' kuşattığını söyledi.Hagari konuşmasını, "Askerler karadaki ve yer altındaki terörist altyapılarla savaşmaya ve onları yok etmeye devam ediyor. Bu gece kuvvetlerimiz ele geçirdikleri yerlerde çok sayıda silah buldular" cümleleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231103/birlesik-arap-emirlikleri-filistin-israil-catismasi-bolgesel-yayilma-riski-tasiyor-1077022143.html

filistin

israil

lübnan

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