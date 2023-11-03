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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yakın
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yakın
Murat Gezici, 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında genel başkanlık koltuğuna kimin oturacağına yönelik izlenimlerini... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yakın
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yakın
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici konuk olarak katıldı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda yaşanacak genel başkanlık yarışını değerlendiren Gezici, şu mesajları verdi:‘İmamoğlu ile yarışsaydı Kılıçdaroğlu kaybederdi’‘Parti Meclisi’nde dengeler değişebilir’‘CHP’nin Kongresi 25 yılın en kritik Kongresi olacak’‘Belediye başkanlarının çoğu Kılıçdaroğlu’nu destekliyor’
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radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp genel başkanlığı, ekrem imamoğlu, kurultay, chp kurultayı, chp parti meclisi, delege, belediye başkanı, siyaset, аудио

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yakın

13:51 03.11.2023 (güncellendi: 13:56 03.11.2023)
ANKARA FARKI
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yakın
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İsmet Özçelik
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Murat Gezici, 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında genel başkanlık koltuğuna kimin oturacağına yönelik izlenimlerini paylaştı. Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olmuş olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışı kaybedeceğini ifade eden Gezici, “Kemal Beyin Özgür Bey karşısında kazanma ihtimali yüksek” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici konuk olarak katıldı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda yaşanacak genel başkanlık yarışını değerlendiren Gezici, şu mesajları verdi:

‘İmamoğlu ile yarışsaydı Kılıçdaroğlu kaybederdi’

CHP seçmeninin yüzde 78’i Kılıçdaroğlu’nun tekrar aday olmasını istiyor. Ama Ekrem İmamoğlu’nu isteyenlerin oranı yüzde 80’in üzerinde. Özgür Bey aslında baktığınız zaman Kılıçdaroğlu’nun karşısında kaybetme ihtimali yüksek. Eğer Ekrem İmamoğlu ile yarışmış olsaydı Ekrem Bey çalım atacaktı ve daha yüksek bir oyla genel başkan seçilebilirdi. Toplumdaki beklenti Ekrem İmamoğlu’dur. CHP seçmeninin yüzde 82.6’sı Ekrem İmamoğlu’nu genel başkan olarak görmek istiyor. Bu süreçte aday olmadı, Özgür Beyi destekledi. Şu an zaten Özgür Beyin bu kadar popüler hale gelmesi Ekrem İmamoğlu’nun desteği ile mümkün olmuştur ve destek oranı giderek artmıştır.”

‘Parti Meclisi’nde dengeler değişebilir’

Parti Meclisi’nde belki denklemler değişebilir. Ama Kılıçdaroğlu’nun tekrar genel başkanlığa çok yakın olduğu konuşuluyor. Anadolu’daki delege yapısına baktığınız zaman açık bir destek var Kılıçdaroğlu’na. Kemal Kılıçdaroğlu bu kongrede tekrar genel başkan olarak seçilme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Temel sebebi; bu delege yapısının Kılıçdaroğlu’ndan herhangi bir rahatsızlığı yok. Onlar için çok önemliydi onun Cumhurbaşkanı adayı olması. Çünkü saygınlığın onunla birlikte geleceğine, dünyadaki saygınlığın tekrar kazanılacağına, Türkiye’deki hukukun, demokrasinin tekrar inşa edileceğine inanıyordu.”

‘CHP’nin Kongresi 25 yılın en kritik Kongresi olacak’

“Türkiye’nin son dönemde demokrasi ve insan hakları gibi konularla eleştirildiği bir dönemde bir siyasi partinin demokratik büyük bir sınavdan tekrar geçecek olması da önemli. Bu kongre CHP için son 25 yılın en önemli kongresi olduğu görünüyor. Şu an Özgür Beyle Kemal Beyin tartışıldığı kongre diğer kongrelerden çok farklı bir boyutta.”

‘Belediye başkanlarının çoğu Kılıçdaroğlu’nu destekliyor’

“Kemal Bey daha önceki belediyelerle ilgili yerel yönetimleri bir araya getirdiğinde aslında dolaylı bir şekilde destek istedi kendisine, destek verenlerle beraber yol alacağını dolaylı bir şekilde ifade etti. Belediye başkanlarının çoğunluğunun Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini görüyoruz. 81 ilin neredeyse 65 ilinden de önemli bir destek aldığını görüyoruz Kılıçdaroğlu’nun. Ama Kemal Beyin etrafındaki bazı isimlere tepkiler var. Önümüzdeki süreçte o iki, üç ismin aday olmayacağını ve Kemal Beyin onlara farklı görevler verebileceğini duyuyoruz kulis bilgisi olarak.”

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