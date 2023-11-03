Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yakın

“Parti Meclisi’nde belki denklemler değişebilir. Ama Kılıçdaroğlu’nun tekrar genel başkanlığa çok yakın olduğu konuşuluyor. Anadolu’daki delege yapısına baktığınız zaman açık bir destek var Kılıçdaroğlu’na. Kemal Kılıçdaroğlu bu kongrede tekrar genel başkan olarak seçilme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Temel sebebi; bu delege yapısının Kılıçdaroğlu’ndan herhangi bir rahatsızlığı yok. Onlar için çok önemliydi onun Cumhurbaşkanı adayı olması. Çünkü saygınlığın onunla birlikte geleceğine, dünyadaki saygınlığın tekrar kazanılacağına, Türkiye’deki hukukun, demokrasinin tekrar inşa edileceğine inanıyordu.”