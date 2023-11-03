https://sputniknews.com.tr/20231103/gazeteci-cengiz-erdinc-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1077027066.html

Gazeteci Cengiz Erdinç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gazeteci Cengiz Erdinç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan Gazeteci Cengiz Erdinç, adli... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T11:50+0300

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türkiye

gazeteci

gözaltı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alınan Gazeteci Cengiz Erdinç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.Erdinç, ifade işleminin ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Cengiz Erdinç hakkında savcılık, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol talep etti. Hangi adli kontrol tedbirinin uygulanacağına sevk edileceği nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği karar verecek.

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