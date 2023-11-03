https://sputniknews.com.tr/20231103/filistin-devlet-baskani-abbasin-rusya-ziyareti-bolgedeki-durum-sebebiyle-ertelendi--1077047140.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Rusya ziyareti bölgedeki durum sebebiyle ertelendi
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Rusya ziyareti bölgedeki durum sebebiyle ertelendi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin lideri Abbas'ın 15 Kasım'da yapılması planlanan Rusya ziyaretinin Filistin'in talebi üzerine ertelendiğini duyurdu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T19:57+0300
2023-11-03T19:57+0300
2023-11-03T19:57+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
mahmud abbas
kremlin
moskova. kremlin. putin
mihail bogdanov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yaptığı açıklamada, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın 15 Kasım’da yapılması planlanan Moskova ziyaretinin ertelendiğini söyledi.Bogdanov, “15 Kasım için planlanan ziyaret, Filistin tarafının talebi üzerine ertelendi” dedi.Bogdanov, Filistin tarafının mevcut gergin durum nedeniyle Abbas'ın bölgeden ayrılamayacağı ve yapılması planlanan ziyaretin ertelenmesi talebine Moskova'nın anlayışla yaklaştığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231028/mahmud-abbas-gazzedeki-halkimiz-dunyanin-gozu-onunde-soykirima-israilin-katliamina-maruz-kaliyor-1076827788.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, mahmud abbas, kremlin, moskova. kremlin. putin, mihail bogdanov
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, mahmud abbas, kremlin, moskova. kremlin. putin, mihail bogdanov
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Rusya ziyareti bölgedeki durum sebebiyle ertelendi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin lideri Abbas'ın 15 Kasım'da yapılması planlanan Rusya ziyaretinin Filistin'in talebi üzerine ertelendiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yaptığı açıklamada, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın 15 Kasım’da yapılması planlanan Moskova ziyaretinin ertelendiğini söyledi.
Bogdanov, “15 Kasım için planlanan ziyaret, Filistin tarafının talebi üzerine ertelendi” dedi.
Bogdanov, Filistin tarafının mevcut gergin durum nedeniyle Abbas'ın bölgeden ayrılamayacağı ve yapılması planlanan ziyaretin ertelenmesi talebine Moskova'nın anlayışla yaklaştığını vurguladı.