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Fenerbahçe-Hatayspor maçının hakemi hakemliği bıraktı
Fenerbahçe-Hatayspor maçının hakemi hakemliği bıraktı
Fenerbahçe - Hatayspor maçının yardımcı hakemi Kemal Yılmaz, bir pozisyonda orta hakeme penaltı konusunda yardım etmesi sonrası yaşananlar ve söz konusu... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T15:55+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin, evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup ettiği mücadelede bir penaltı pozisyonunda orta hakem Volkan Bayarslan'ı uyaran yardımcı hakem Kemal Yılmaz, bu karar sonrası MHK'nin kendisini herhangi bir müsabakaya atamamasını; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak gördüğünü vurgulayarak, hakemliği bıraktığını duyurdu.Kemal Yılmaz'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:'Değerli Futbol Kamuoyunun Bilgisine'
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fenerbahçe, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff)

Fenerbahçe-Hatayspor maçının hakemi hakemliği bıraktı

15:55 03.11.2023
© İHA / İHA-AW068564Kemal Yılmaz
Kemal Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© İHA / İHA-AW068564
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Fenerbahçe - Hatayspor maçının yardımcı hakemi Kemal Yılmaz, bir pozisyonda orta hakeme penaltı konusunda yardım etmesi sonrası yaşananlar ve söz konusu müsabakadan sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından herhangi bir karşılaşmaya atanmamasını yanlış bulduğunu belirterek, hakemliği bıraktığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin, evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup ettiği mücadelede bir penaltı pozisyonunda orta hakem Volkan Bayarslan'ı uyaran yardımcı hakem Kemal Yılmaz, bu karar sonrası MHK'nin kendisini herhangi bir müsabakaya atamamasını; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak gördüğünü vurgulayarak, hakemliği bıraktığını duyurdu.
Kemal Yılmaz'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

'Değerli Futbol Kamuoyunun Bilgisine'

"27 yıldır büyük bir sorumluluk, tutku ve onurla 'yeşil sahalarda' yardımcı hakem olarak görev yapmaktayım. Görev yaptığım son futbol müsabakası sırası ve sonrasında yaşanan gelişmelere istinaden, gördüğüm lzum üzerine futbol kamuoyunun bilgisine bir açıklama yapma ihtiyacı duymaktayım. Yakından bilindiği gibi, Fenerbahçe - Hatayspor maçında, tarafımıza verilen talimatlar doğrultusunda davranarak, kendisinin göremediği bir pozisyonda orta hakeme bir penaltı yardımında/uyarısında bulundum ve orta hakem de bunu olumlu şekilde değerlendirerek penaltı kararı verdi. Penaltı kararı sonrasında yaşananlar ve yol açtığı yorum ve değerlendirmeler futbol kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Mutlulukla belirtmeliyim ki, futbol kamuoyu sahada vermiş olduğumuz kararın doğruluğunu destekler niteliktedir. Maç sonrasında, gözlemciler tarafından verilen ve MHK'ye bildirilen 'notlar' da pozisyonun sağlıklı olarak değerlendirildiğini ve karara yansıtıldığını gösterir nitelikte ve yüksektir. Bu gelişmeler ışığında ve olağan teamüllere uygun şekilde, bu hafta yapılacak olan maçlarda görev beklentisi içinde olmam son derece doğalken; ne yazık ki bu gerçekleşmemiştir. Elbette, hakem atamalarını yapmak Merkez Hakem Kurullarının takdirindedir. Ancak, bu tasarrufun tartışmalara yola açan ve doğru karar verildiği genel kabul gören bir maçın hemen ertesinde olması; bende, pozisyonun Merkez Hakem Kurulu tarafından 'yanlış' olarak değerlendirildiği izlenimi doğurmuştur. Bu davranış şekli tüm hakem camiası tarafından bilinen bir gerçektir. Yapılan uygulamayı, sadece tarafıma karşı yapılan bir haksızlık ve hakem atama kriterlerine karşı tutarsızlık ve aykırılık olarak değil; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Belirttiğim gerekçelerle 27 yıldır çok büyük sevgi, çaba ve tutku ile sürdürdüğüm aktif hakemlik kariyerimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Lüzumu halinde daha detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım açıktır. Gelecek günlerde yollarımızın tekrar kesişmesi ümidiyle; bugüne kadar etkileşim içinde olduğum futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına bana kattıkları değerler, yaşattıkları güzel duygular ve verdikleri büyük onur için teşekkür ediyor ve özellikle büyük baskı altında görev yapmakta olan tüm hakem kardeşlerime başarılar diliyorum."
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