https://sputniknews.com.tr/20231103/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077021486.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,3790 liradan, avro 30,1610 liradan güne başladı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T09:22+0300

2023-11-03T09:22+0300

2023-11-03T09:22+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 28,3770 liradan alınan dolar, 28,3790 liradan satılıyor. 30,1590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,1610 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,3520 lira, avronun satış fiyatı ise 30,1510 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 813 lira, çeyrek altın 2 bin 933 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 704 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1987 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.663 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 87.42 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.42 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 34.509 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231102/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076986686.html

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