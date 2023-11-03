https://sputniknews.com.tr/20231103/diyarbakirin-baglar-belediyesinde-rusvet-operasyonu-2-tutuklama-1077017735.html
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 2 tutuklama
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 2 tutuklama
Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nde görevli bir memur ve belediye başkan yardımcısı rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T01:20+0300
2023-11-03T01:20+0300
2023-11-03T01:20+0300
türkiye
diyarbakır
bağlar
rüşvet
imar ve şehircilik müdürlüğü
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Bağlar Belediyesi ile işi olan bir kişi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K'nın kendisinden rüşvet istendiğini polise bildirdi.İHA'nın haberine göre durumun polise bildirilmesi üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün seri numaraları alınmış paraları arabanın bagajına koyarken, F.K'yı suçüstü yakaladı.F.K'nın gözaltına alınarak sorgusu sürerken, olaya Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı da karıştı. KOM’da ifadesi alınan ve imza yetkisi bulunmadığı belirtilen F.K.’nın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan imardan sorumlu başkan yardımcısı S.A'nın da ifadesi alındı.Başkan Yardımcısı S.A. ve F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
türkiye
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bağlar
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diyarbakır, bağlar, rüşvet, imar ve şehircilik müdürlüğü
diyarbakır, bağlar, rüşvet, imar ve şehircilik müdürlüğü
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 2 tutuklama
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Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nde görevli bir memur ve belediye başkan yardımcısı rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı.
Bağlar Belediyesi ile işi olan bir kişi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K'nın kendisinden rüşvet istendiğini polise bildirdi.
İHA'nın haberine göre durumun polise bildirilmesi üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün seri numaraları alınmış paraları arabanın bagajına koyarken, F.K'yı suçüstü yakaladı.
F.K'nın gözaltına alınarak sorgusu sürerken, olaya Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı da karıştı. KOM’da ifadesi alınan ve imza yetkisi bulunmadığı belirtilen F.K.’nın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan imardan sorumlu başkan yardımcısı S.A'nın da ifadesi alındı.
Başkan Yardımcısı S.A. ve F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.