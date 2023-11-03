https://sputniknews.com.tr/20231103/derbi-oncesi-fenerbahcede-6-eksik-1077023988.html

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, derbide 6 futbolcusundan yararlanamayacak. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

derbi

trabzonspor

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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.Ligde 28 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.Emre Mor dönüyorFenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara dönecek.UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.

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fenerbahçe, derbi, trabzonspor