https://sputniknews.com.tr/20231103/demet-akalin-dilan-polat-hakkinda-ilk-kez-konustu-1077020171.html

Demet Akalın Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu

Demet Akalın Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu

Kara para aklama iddiasıyla gündeme ve Engin Polat ile birlikte gözaltında alınan Dilan Polat hakkında şarkıcı Demet Akalın ilk kez açıklamalarda bulundu... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T07:23+0300

2023-11-03T07:23+0300

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yaşam

demet akalın

dilan polat

engin polat

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Haklarında "Suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Suç örgütüne üye olmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma açılan Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. Demet Akalın da bir dönem birlikte çalıştığı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu.'Dilan böyle bir kız değildi'Sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Jess'le Gel Konuşalım"da merak edilenleri anlatan Akalın, “2017 yılında Esra Balamir getirmişti bana Dilan Polat'ı. Fotoğraflar çekmesi için. Gülşen'e götürmüştüm onun oğlunun fotoğraflarını çeksin diye. Bizim sahne fotoğraflarımızı çekerdi, eşiyle gelirdi. Dilan böyle bir kız değildi” dedi.Ünlü isim, sözlerine “Sonra birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım. Bu parayla falan alakalı şeyler değil... Benimle ve Hira’yla dalga geçen videolar yaptı, benim için orada bitti, sayfa kapandı. Benimle barışmak istedi, ben oralı olmadım. Bir aydır dehşetle izliyorum. Sabah onu o halde izleyince inan üzüldüm" diye devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20231102/dilan-polat-ve-engin-polatin-sirketlerine-ait-araclar-cekicilerle-goturuldu-1077002619.html

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demet akalın, dilan polat, engin polat