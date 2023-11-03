https://sputniknews.com.tr/20231103/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-dezenformasyon-bulteninin-filistin-ozel-sayisini-yayimladi-1077039252.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 'Filistin' özel sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 'Filistin' özel sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin "Filistin" özel sayısını yayımladı. "İsrail'in, 'Gazze'de beyaz fosfor bombası kullanmadık'... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T17:38+0300

2023-11-03T17:38+0300

2023-11-03T17:38+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 97. sayısını Filistin'e ayırdı."Filistin" özel sayısı olarak yayımlanan bültende, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin iddialara yer verildi; İsrail'in, "Gazze'de beyaz fosfor bombası kullanmadık" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.Bölgedeki gazetecilerin ardından İnsan Hakları İzleme Örgütünün de İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor bombası kullandığını doğruladığı belirtilen bültende, "Uluslararası Af Örgütü de İsrail ordusunun 16 Ekim'de Lübnan'ın güneydeki Dhayra kasabasına düzenlenen bir saldırıda, gelişigüzel beyaz fosfor bombası kullandığını ve bu konunun savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini açıklamıştır" ifadesi kullanıldı.Bültende, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve devlet hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili, "Bunlar Hamas tarafından işkence gören, öldürülen ve yakılan çocukların dişleri" iddiasının da doğru olmadığı aktarıldı.İddiaya konu fotoğrafların uzmanlar tarafından incelendiği bildirilen bültende, şu bilgilere yer verildi:- Yahudi Üstün Cesaret Madalyası iddiasıBültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiasının manipülasyon olduğu vurgulandı.Bültende, iddiaya dayanak gösterilen görüntülerle ilgili şu ifadeler kullanıldı:'Sivillere saldırı yok' iddiasıDezenformasyon Bülteni'nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin paylaştığı bazı fotoğraflarla ilgili, "İsrail Gazze'de sivilleri hedef almıyor" iddiasının da doğru olmadığı bildirildi.Söz konusu fotoğrafların, "Sivillere yönelik saldırı yok, Gazze'de insanlar denize girip eğleniyor" algısı oluşturmak amacıyla paylaşıldığı belirtilen bültende, fotoğrafların, su ve elektriği İsrail tarafından kesilen Gazzelilerin temizlik amacıyla deniz suyu kullandığının 29 Ekim'de kaydedildiği ve AFP tarafından, "29 Ekim 2023'te güney Gazze Şeridi'ndeki Dayr el-Balah sahilinde, tatlı su ve elektrik yokluğu nedeniyle deniz suyu kullanarak çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayan ve yıkanan Filistinliler" bilgisiyle servis edildiği belirtildi.Bültende, İsrailli gazeteci Eddie Cohen'in bir fotoğrafla ilgili, "Alem Batı ürünlerini boykot ediyor, Hamas Batı ürünleri yiyor" iddiasının da doğru olmadığı, söz konusu fotoğrafın, 2013'te Mısır'dan Filistin'e tüneller aracılığıyla yemek taşıyan bir firmanın personelini gösterdiği belirtildi.'İsrail, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu' iddiasıBültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu. AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:Bültende, "Al Jazeera sahte haber yapıyor: Gazze'de ölmüş gösterilen naaşlar hareket ediyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, söz konusu görüntülerin, 2013'te Mısır Darbesi'nin ardından El-Ezher Üniversitesi öğrencilerinin protestosu sırasında kaydedildiği belirtildi.Dezenformasyon Bülteni'nde, İsrail yetkilileri tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili "Gazze'ye ilk bayrak çekildi" iddiasının da propaganda amaçlı manipülasyon olduğu vurgulandı.Bültende, sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem El Haşimi, 'Bütün özgür Araplar İsrail'in yanındadır' dedi" iddiasının doğru olmadığı, El Haşimi'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada böyle bir ifade kullanmadığının tespit edildiği bildirildi.Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili, "Hamas'ın propagandası: 3 farklı yerde aynı çocuk" iddiasının doğru olmadığı kaydedilen bültende, fotoğrafın Gazze'de değil, Suriye'deki bir bombardımanın hemen ardından çekildiği ifade edildi.Bültende, "Filistinli bir blog yazarı, İsrail bombardımanından sonra bir gün içinde mucizevi şekilde iyileşti" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.- "İncirlik'ten kalkan İngiliz uçakları" iddiasıBazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hamas'ın lideri İsmail Heniyye, 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz' dedi" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şu ifadelere yer verildi:Bültende, İsrail'in Gazze bombardımanı sırasında sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı İsrail kıyılarına doğru uçuyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Harita üzerinde gösterilen konumun İncirlik Üssü ile bir ilgisi bulunmamaktadır ve iddiaya konu uçaklar İsrail veya Filistin'e uçmamıştır." bilgisi paylaşıldı.ABD'nin Maine eyaletindeki saldırının Hamas tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların da gerçek olmadığı aktarılan bültende, 18 kişinin öldüğü saldırının ABD'li bir ateşli silah eğitmeni tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.Bültende, "Oyuncu Gal Gadot Hamas'a karşı savaşmak için İsrail ordusuna katıldı" iddiasının manipülasyon içerdiği, iddiaya konu fotoğrafın 6 yıldır dolaşımda olduğu vurgulandı.Bültende, "Binlerce ABD askeri İsrail'e geldi" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin de doğru olmadığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231103/hizbullah-lider-nasrallah-lubnanda-konusuyor-1077038533.html

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