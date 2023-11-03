https://sputniknews.com.tr/20231103/bakan-simsek-turkiye-2023-uluslararasi-vergi-endeksinde-38-oecd-ulkesi-arasinda-7-sirada-1077047009.html
Bakan Şimşek: Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada
Bakan Şimşek: Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada olduğunu açıkladı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T19:49+0300
2023-11-03T19:49+0300
2023-11-03T19:49+0300
ekonomi
mehmet şimşek
oecd
ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)
oecd rüşvetle mücadele sözleşmesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, 2023 Uluslararası Vergi Rekabet Edebilirlik Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada yer alıyor. Bu endeks, bir ülkenin vergi sisteminin, vergi politikasının iki önemli yönüne ne kadar bağlı kaldığını ölçer; rekabet edebilirlik ve tarafsızlık" ifadelerini kullandı.Listede yer alan bilgilere göre, ilk sırada Estonya gelirken bu ülkeyi sırasıyla Letonya, Yeni Zelanda, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg izliyor. İsrail 8., Litvanya 9. ve Avustralya 10. sırada bulunuyor.Almanya'nın 18., ABD'nin 21. ve İngiltere'nin 30. sırada geldiği listede, son üçte Fransa, İtalya ve Kolombiya yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231103/turkiyenin-5-yillik-kredi-risk-primi-2-yilin-en-dusuk-seviyesini-gordu-1077046124.html
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mehmet şimşek, oecd, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), oecd rüşvetle mücadele sözleşmesi
mehmet şimşek, oecd, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), oecd rüşvetle mücadele sözleşmesi
Bakan Şimşek: Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada olduğunu açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, 2023 Uluslararası Vergi Rekabet Edebilirlik Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada yer alıyor. Bu endeks, bir ülkenin vergi sisteminin, vergi politikasının iki önemli yönüne ne kadar bağlı kaldığını ölçer; rekabet edebilirlik ve tarafsızlık" ifadelerini kullandı.
Listede yer alan bilgilere göre, ilk sırada Estonya gelirken bu ülkeyi sırasıyla Letonya, Yeni Zelanda, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg izliyor. İsrail 8., Litvanya 9. ve Avustralya 10. sırada bulunuyor.
Almanya'nın 18., ABD'nin 21. ve İngiltere'nin 30. sırada geldiği listede, son üçte Fransa, İtalya ve Kolombiya yer alıyor.