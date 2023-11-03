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Avrupa'yı Ciaran Fırtınası vurdu: 10 ölü
Avrupa'yı Ciaran Fırtınası vurdu: 10 ölü
Ciaran Fırtınası sonucu İtalya’da 3, Fransa’da 2, Belçika’da 2, Hollanda’da 1, İspanya’da 1, Almanya’da 1 kişi hayatını kaybetti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
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Avrupa’da etkili olan Ciaran Fırtınası nedeniyle birçok ülkede can kaybı yaşandı. İtalya'da fırtınanın etkisiyle başta Toskana olmak üzere farklı bölgelerde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, park halindeki araçlar sel suyunda mahsur kaldı. Tren seferleri durduruldu, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pisa ve Mugello kentlerindeki hastaneler ise sular altında kaldı. Prato kentinde evini su basan 85 yaşında bir erkek ve 84 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Livorno kentinde de sel nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Toskana genelinde 3, Veneto’da ise 1 kişi kayboldu. Bölge valisi Eugenio Giani, rüzgarın hızının saatte 140 kilometreye ulaşmasıyla acil durum ilan etti. Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ise kentteki "durumun kritik" olduğunu açıkladı. Yetkililer fırtınanın İtalya’nın güneyine ilerlediğini belirterek dikkatli olma çağrısında bulundu.Ciaran Fırtına’sının dün etkili olduğu İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'da da can kayıpları yaşandı. Belçika'nın Gent kentinde ağaçların düşmesi sonucu 5 yaşındaki bir çocuk ile 64 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Fransa’nın kuzeyindeki Aisne bölgesinde ağaç devrilmesi sonucu bir kamyon şoförü ile liman kenti Le Havre'de balkonundan düşen bir adam hayatını kaybetti. Hollanda'nın Venray Belediyesinde ise 1, İspanya’nın başkenti Madrid'in merkezinde 1, Almanya'da da 1 kişi yaşamını yitirdi.
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Avrupa'yı Ciaran Fırtınası vurdu
Avrupa'yı Ciaran Fırtınası vurdu
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video, fırtına, ciaran fırtınası, avrupa, hollanda, italya, ispanya, almanya, видео
video, fırtına, ciaran fırtınası, avrupa, hollanda, italya, ispanya, almanya, видео

Avrupa'yı Ciaran Fırtınası vurdu: 10 ölü

16:14 03.11.2023
© İHA
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Ciaran Fırtınası sonucu İtalya’da 3, Fransa’da 2, Belçika’da 2, Hollanda’da 1, İspanya’da 1, Almanya’da 1 kişi hayatını kaybetti.
Avrupa’da etkili olan Ciaran Fırtınası nedeniyle birçok ülkede can kaybı yaşandı.

İtalya'da fırtınanın etkisiyle başta Toskana olmak üzere farklı bölgelerde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, park halindeki araçlar sel suyunda mahsur kaldı. Tren seferleri durduruldu, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pisa ve Mugello kentlerindeki hastaneler ise sular altında kaldı.

Prato kentinde evini su basan 85 yaşında bir erkek ve 84 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Livorno kentinde de sel nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Toskana genelinde 3, Veneto’da ise 1 kişi kayboldu. Bölge valisi Eugenio Giani, rüzgarın hızının saatte 140 kilometreye ulaşmasıyla acil durum ilan etti. Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ise kentteki "durumun kritik" olduğunu açıkladı. Yetkililer fırtınanın İtalya’nın güneyine ilerlediğini belirterek dikkatli olma çağrısında bulundu.

Ciaran Fırtına’sının dün etkili olduğu İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'da da can kayıpları yaşandı. Belçika'nın Gent kentinde ağaçların düşmesi sonucu 5 yaşındaki bir çocuk ile 64 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Fransa’nın kuzeyindeki Aisne bölgesinde ağaç devrilmesi sonucu bir kamyon şoförü ile liman kenti Le Havre'de balkonundan düşen bir adam hayatını kaybetti. Hollanda'nın Venray Belediyesinde ise 1, İspanya’nın başkenti Madrid'in merkezinde 1, Almanya'da da 1 kişi yaşamını yitirdi.
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