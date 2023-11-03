https://sputniknews.com.tr/20231103/atinada-polis-gosteriyi-dagitmak-icin-goz-yasartici-gazla-mudahale-etti-1077025972.html

Atina'da polis gösteriyi dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Atina'da polis gösteriyi dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Atina polisi, dün akşam Yunan aşırı milliyetçi Altın Şafak Partisi üyeleri Manolis Kapelonis ve George Fundoulis'in 10. ölüm yıldönümü için düzenlenen... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T12:00+0300

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da kolluk kuvvetleri metro istasyonunda göstericilerle karşı karşıya geldi. Polisler, göstericilere göz yaşartıcı gaz kullandı.Yunanistan yerel basınında çıkan haberlere göre, gösteri öncesinde güvenlik önlemleri sıkılaştırılarak, çevik kuvvet polisi ve ulusal polis de dahil olmak üzere 3 binden fazla polis memurunun Heraklion ve Neo Heraklion'da görevlendirilmesi sağlandı.Yerel polis, protestonun 'kamu güvenliği açısından büyük risk' oluşturması nedeniyle 2 Kasım Perşembe günü saat 06.00'ya kadar toplanma yasağına rağmen gerçekleştiğini duyurdu.Geçen çarşamba günü Yunan polisi, CasaPound örgütünden 21 İtalyan aşırı milliyetçi aktivistin Atina Havaalanı'ndaki gösteri öncesinde gözaltına alındığını belirten bir açıklama yaptı.Motosiklet kullanan iki silahlı saldırgan, Altın Şafak partisinin Manolis Kapelonis (23) ve Giorgos Fountoulis (26) adlı iki üyesini 1 Kasım 2013'te Atina'nın Neo Iraklio banliyösündeki parti ofislerinin önünde vurarak öldürmüştü.Altın Şafak üyelerine yönelik saldırı daha sonra az bilinen aşırı milliyetçi bir grup tarafından üstlenildi. Ancak hiçbir tutuklama gerçekleşmedi ve dava kapanmadı.Yaşanan çatışma, bir Altın Şafak üyesinin 'anti-faşist' rapçi Pavlos Fyssas'ı ölümcül şekilde bıçaklamasından haftalar sonra gerçekleşti.

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Atina'da polis gösteriyi dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale Atina'da polis gösteriyi dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale 2023-11-03T12:00+0300 true PT0M52S

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