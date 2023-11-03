https://sputniknews.com.tr/20231103/aksenerin-basin-danismaninin-gorevine-son-verildi-1077025131.html
Akşener’in basın danışmanının görevine son verildi
Akşener’in basın danışmanının görevine son verildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’nin görevine son verildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T11:14+0300
2023-11-03T11:14+0300
2023-11-03T11:14+0300
politika
meral akşener
iyi parti
murat ide
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Medyascope’a konuşan Murat İde, İYİ Parti’de bundan sonra basın müşaviri olarak görev yapmayacağını belirtti. İYİ Parti’nin bu kararı almasının gerekçesini tam olarak bilmediğini söyleyen İde, bundan sonra ne yapacağı konusunda da “Olay henüz yeni, düşünmedim ve bir karar vermedim” dedi.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşım yaparak şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231102/iyi-partide-istifa-derin-gorus-ayriliklari-diyerek-duyurdu-1076997008.html
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meral akşener, iyi parti, murat ide
meral akşener, iyi parti, murat ide
Akşener’in basın danışmanının görevine son verildi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’nin görevine son verildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Medyascope’a konuşan Murat İde, İYİ Parti’de bundan sonra basın müşaviri olarak görev yapmayacağını belirtti. İYİ Parti’nin bu kararı almasının gerekçesini tam olarak bilmediğini söyleyen İde, bundan sonra ne yapacağı konusunda da “Olay henüz yeni, düşünmedim ve bir karar vermedim” dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşım yaparak şunları söyledi:
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde’ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz."