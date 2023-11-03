https://sputniknews.com.tr/20231103/aksenerin-basin-danismaninin-gorevine-son-verildi-1077025131.html

Akşener’in basın danışmanının görevine son verildi

Akşener’in basın danışmanının görevine son verildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’nin görevine son verildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T11:14+0300

2023-11-03T11:14+0300

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politika

meral akşener

iyi parti

murat ide

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Medyascope’a konuşan Murat İde, İYİ Parti’de bundan sonra basın müşaviri olarak görev yapmayacağını belirtti. İYİ Parti’nin bu kararı almasının gerekçesini tam olarak bilmediğini söyleyen İde, bundan sonra ne yapacağı konusunda da “Olay henüz yeni, düşünmedim ve bir karar vermedim” dedi.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşım yaparak şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231102/iyi-partide-istifa-derin-gorus-ayriliklari-diyerek-duyurdu-1076997008.html

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meral akşener, iyi parti, murat ide