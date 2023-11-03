https://sputniknews.com.tr/20231103/akomdan-istanbul-icin-firtina-uyarisi-1077027979.html

AKOM’dan İstanbul için fırtına uyarısı

AKOM’dan İstanbul için fırtına uyarısı

İBB AKOM’un yaptığı son değerlendirmeye göre lodos bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

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İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) değerlendirmesine görei lodos bugün kuvvetlenerek etkisini artıracak. Etkili lodosla birlikte sıcaklıkların 23 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Yarın ise lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra logosun şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231103/meteorolojiden-12-il-icin-sari-kodlu-uyari-saat-verildi-kuvvetli-olacak-1077018787.html

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