https://sputniknews.com.tr/20231103/akomdan-istanbul-icin-firtina-uyarisi-1077027979.html
AKOM’dan İstanbul için fırtına uyarısı
AKOM’dan İstanbul için fırtına uyarısı
İBB AKOM’un yaptığı son değerlendirmeye göre lodos bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T12:05+0300
2023-11-03T12:05+0300
2023-11-03T12:05+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
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İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) değerlendirmesine görei lodos bugün kuvvetlenerek etkisini artıracak. Etkili lodosla birlikte sıcaklıkların 23 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Yarın ise lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra logosun şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231103/meteorolojiden-12-il-icin-sari-kodlu-uyari-saat-verildi-kuvvetli-olacak-1077018787.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış
AKOM’dan İstanbul için fırtına uyarısı
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İBB AKOM’un yaptığı son değerlendirmeye göre lodos bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek.
İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) değerlendirmesine görei lodos bugün kuvvetlenerek etkisini artıracak. Etkili lodosla birlikte sıcaklıkların 23 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Yarın ise lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra logosun şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.