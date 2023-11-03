https://sputniknews.com.tr/20231103/adalet-bakani-tunctan-kira-anlasmazliklarina-iliskin-aciklama-1077031100.html

Adalet Bakanı Tunç'tan kira uyuşmazlıklarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan kira uyuşmazlıklarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç, kira uyuşmazlıklarında 10 bin 46 dosyanın arabuluculuklar çözüldüğünü açıkladı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T13:06+0300

2023-11-03T13:06+0300

2023-11-03T13:06+0300

türkiye

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

kira

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Bakan Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'daki Cihanbeyli Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidar olduğunu anımsatarak, bu tarihte milletin önemli bir karar verdiğini söyledi.Tunç, 2002'de 9 bin 349 hakim ve savcının görev yaptığı bilgisini vererek, şunları dile getirdi:'Hakim, savcı yardımcılığını çok önemsiyoruz'Tunç, adayların hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmeleri için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmaları gerektiğini vurguladı."Dolayısıyla hukuk fakültesi mezunu bir kardeşimiz, öncelikle ÖSYM'nin yaptığı ön elemeden geçecek." diyen Bakan Tunç, şunları ifade etti:'Avrupa'nın en çağdaş, en yeni mevzuatı bizde'Tunç, Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere bütün temel kanunları yenilediklerini belirterek, "Şu anda Avrupa'nın en çağdaş, en yeni mevzuatı bizde. Hakim, savcı sayımız da Avrupa ortalamasına yaklaştı. Belki birkaç bin daha aldığımızda o ortalamayı da yakalamış olacağız. Teknolojinin imkanlarını da sunuyoruz." dedi.Kira uyuşmazlıklarında 10 bin 46 dosya arabuluculukla çözüldüAlternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini daha da geliştirdiklerine dikkati çeken Tunç, 2013'ten bu yana 4 milyon 488 bin uyuşmazlığın arabulucuların önüne geldiği bilgisini verdi.Bunlardan 3 milyon 324 bininin anlaşmayla sonuçlandığını anlatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:Konuşmanın ardından Adalet Sarayı'nın açılışı gerçekleştirildi.

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, kira