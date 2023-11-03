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Adalet Bakanı Tunç'tan kira uyuşmazlıklarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan kira uyuşmazlıklarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç, kira uyuşmazlıklarında 10 bin 46 dosyanın arabuluculuklar çözüldüğünü açıkladı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
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adalet bakanlığı
yılmaz tunç
kira
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Bakan Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'daki Cihanbeyli Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidar olduğunu anımsatarak, bu tarihte milletin önemli bir karar verdiğini söyledi.Tunç, 2002'de 9 bin 349 hakim ve savcının görev yaptığı bilgisini vererek, şunları dile getirdi:'Hakim, savcı yardımcılığını çok önemsiyoruz'Tunç, adayların hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmeleri için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmaları gerektiğini vurguladı."Dolayısıyla hukuk fakültesi mezunu bir kardeşimiz, öncelikle ÖSYM'nin yaptığı ön elemeden geçecek." diyen Bakan Tunç, şunları ifade etti:'Avrupa'nın en çağdaş, en yeni mevzuatı bizde'Tunç, Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere bütün temel kanunları yenilediklerini belirterek, "Şu anda Avrupa'nın en çağdaş, en yeni mevzuatı bizde. Hakim, savcı sayımız da Avrupa ortalamasına yaklaştı. Belki birkaç bin daha aldığımızda o ortalamayı da yakalamış olacağız. Teknolojinin imkanlarını da sunuyoruz." dedi.Kira uyuşmazlıklarında 10 bin 46 dosya arabuluculukla çözüldüAlternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini daha da geliştirdiklerine dikkati çeken Tunç, 2013'ten bu yana 4 milyon 488 bin uyuşmazlığın arabulucuların önüne geldiği bilgisini verdi.Bunlardan 3 milyon 324 bininin anlaşmayla sonuçlandığını anlatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:Konuşmanın ardından Adalet Sarayı'nın açılışı gerçekleştirildi.
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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, kira
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, kira

Adalet Bakanı Tunç'tan kira uyuşmazlıklarına ilişkin açıklama

13:06 03.11.2023
© AA / Raşit AydoğanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç,
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Adalet Bakanı Tunç, kira uyuşmazlıklarında 10 bin 46 dosyanın arabuluculuklar çözüldüğünü açıkladı.
Bakan Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'daki Cihanbeyli Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidar olduğunu anımsatarak, bu tarihte milletin önemli bir karar verdiğini söyledi.
Tunç, 2002'de 9 bin 349 hakim ve savcının görev yaptığı bilgisini vererek, şunları dile getirdi:
"Bugün bu sayıyı 23 bin 814'e çıkardık. 23-24 Aralık'ta da yeni bir sınav yapıyoruz. Bin hakim, savcı yardımcısı alıyoruz. Artık bundan sonraki sistemimiz hakim, savcı adayı değil mesleğe başlamadan önce üç yıl hakim ve yardımcısı olarak görev yapacaklar. Öncelikle 2024 yılından itibaren hukuk fakültesini bitiren bir kardeşimiz, hukuk mesleklerine giriş sınavına girecek. Bu sınavı kazandığı takdirde avukat olmak istiyorsa avukatlık stajına başlayabilecek yani avukatlık stajına başlayabilmek için bir sınavı geçmiş olacak. Bu da savunmanın kalitesi açısından, avukatlarımızın özellikle yargı hizmetlerinde daha güçlü ve etkin olabilmesi açısından önemli."

'Hakim, savcı yardımcılığını çok önemsiyoruz'

Tunç, adayların hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmeleri için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmaları gerektiğini vurguladı.
"Dolayısıyla hukuk fakültesi mezunu bir kardeşimiz, öncelikle ÖSYM'nin yaptığı ön elemeden geçecek." diyen Bakan Tunç, şunları ifade etti:
"Sonrasında da avukatlık stajı. İsterse hakim, savcı yardımcılığı sınavına girecek. Hakim, savcı yardımcılığını çok önemsiyoruz. Bugüne kadar hakimlik mesleğine kabul edilen hakim savcı adaylarımız, iki yıl süren bir stajla hakimlik, savcılık mesleğine başlayıp kürsüye çıkıyordu. Artık hakim, savcı adayı yok, hakim, savcı yardımcısı var. Hakim, savcı yardımcılarımız da bir yıl adalet akademisinde güçlü bir eğitim alacaklar. Oradaki sınavları da başarıyla verecekler. Çok sayıda sınav var orada da. Sonrasında iki yıl boyunca da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında onların yardımcısı olarak görev yapacaklar ve üç yıl donanımlı ve güçlü bir şekilde kürsüye çıkmış olacaklar."

'Avrupa'nın en çağdaş, en yeni mevzuatı bizde'

Tunç, Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere bütün temel kanunları yenilediklerini belirterek, "Şu anda Avrupa'nın en çağdaş, en yeni mevzuatı bizde. Hakim, savcı sayımız da Avrupa ortalamasına yaklaştı. Belki birkaç bin daha aldığımızda o ortalamayı da yakalamış olacağız. Teknolojinin imkanlarını da sunuyoruz." dedi.

Kira uyuşmazlıklarında 10 bin 46 dosya arabuluculukla çözüldü

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini daha da geliştirdiklerine dikkati çeken Tunç, 2013'ten bu yana 4 milyon 488 bin uyuşmazlığın arabulucuların önüne geldiği bilgisini verdi.
Bunlardan 3 milyon 324 bininin anlaşmayla sonuçlandığını anlatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dolayısıyla yüzde 70 oranında bir anlaşma olduğunu görüyoruz. İhtiyari arabuluculukta yüzde 99 başarı, zorunlu arabuluculuk dediğimiz, dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu olan davalarda da yüzde 49. Yani 3 milyon dosyanın yargıya intikal etmeden çözümlenmesi demek, en az 6 milyon insanın adliyeye düşmemesi demek. Dolayısıyla bundan sonra da 1 Eylül'den itibaren kira uyuşmazlıklarında, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında da arabuluculuk müessesesini başlattık. Orada da başarı devam ediyor. Kira uyuşmazlıklarında bugüne kadar çözümlenen, arabulucuya intikal eden uyuşmazlıkların 10 bin 46'sı anlaşmayla sonuçlandı. Bu, ne demek? 20 bin ev sahibinin ve kiracının adliye kapısına düşmemesi demek. 7 bininin davaya intikal ettiğini görüyoruz yani burada da kira hukukunda da anlaşma oranının anlaşmamadan yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme."
Konuşmanın ardından Adalet Sarayı'nın açılışı gerçekleştirildi.
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