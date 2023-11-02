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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231102/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-uc-istikametteki-bes-saldirisi-puskurtuldu-1077006022.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun üç istikametteki beş saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun üç istikametteki beş saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin üç istikametteki beş saldırısının püskürtüldüğü belirtildi. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T20:54+0300
2023-11-02T20:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin son verileri açıkladı, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kupyansk, Krasnıy Liman ve Donetsk istikametlerindeki saldırılarının Rus askerleri tarafından püskürtüldüğünü anlattı.Donetsk istikametinde Kleşeyevka yerleşim bölgesinde Ukrayna güçlerinin bir saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, Ukrayna ordusunun buradaki kayıplarının 115’e yakın asker, bir tank ve 8’i ABD yapımı Bradley olmak üzere 9 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleştiğini ifade etti.Güney Donetsk istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 165’e yakın asker ve 7 tank kaybettiği bilgisini veren Konaşenkov, Rus birliklerin Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusunun iki, Krasnıy Liman istikametinde de iki saldırısını başarıyla püskürttüğünü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 60’a yakın askerini kaybettiğini vurguladı.Tümgeneral Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Zaporojye ve Herson istikametlerinde de toplam 130’a yakın personelini kaybettiğini sözlerine ekledi.‘Rus ordusu, Poltava bölgesindeki bir havalimanında Ukrayna’ya ait bir Su-27 uçağını vurdu’Topçu düelloları sırasında iki adet Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sisteminin, ABD yapımı bir M777 topçu sisteminin ve bir D-20 obüsünün vurulduğuna dikkat çeken Konaşenkov, Poltava bölgesindeki Mirgorod Havalimanı’nda Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-27 uçağının vurulduğunu, Herson bölgesinde de bir Bukovel elektronik harp istasyonunu imha edildiğini dile getirdi.Rus komutan, son bir günde hava savunma sistemlerinin 4 adet Storm Shadow seyir füzesini, 3 adet Neptün gemisavar füzesini ve 8 adet HIMARS füzesini önlediğini, ayrıca Rus ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait 31 insansız hava aracını imha ettiğini kaydetti.Konaşenkov, operasyonun başından bu yana imha edilen Ukrayna’ya ait İHA sayısını ise 8 bin 543 olarak verdi.Tümgeneral Konaşenkov, taktik hava kuvvetlerinin, insansız hava araçlarının, füze ve topçu kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusunun 132 bölgedeki insan gücü ve teçhizatını vurduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/eski-pentagon-danismani-ukrayna-ordusu-isyan-baslatabilir-1076931506.html
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov
ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun üç istikametteki beş saldırısı püskürtüldü

20:54 02.11.2023
© Sputnik / Павел ЛисицынRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© Sputnik / Павел Лисицын
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin üç istikametteki beş saldırısının püskürtüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin son verileri açıkladı, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kupyansk, Krasnıy Liman ve Donetsk istikametlerindeki saldırılarının Rus askerleri tarafından püskürtüldüğünü anlattı.
Donetsk istikametinde Kleşeyevka yerleşim bölgesinde Ukrayna güçlerinin bir saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, Ukrayna ordusunun buradaki kayıplarının 115’e yakın asker, bir tank ve 8’i ABD yapımı Bradley olmak üzere 9 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleştiğini ifade etti.
Güney Donetsk istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 165’e yakın asker ve 7 tank kaybettiği bilgisini veren Konaşenkov, Rus birliklerin Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusunun iki, Krasnıy Liman istikametinde de iki saldırısını başarıyla püskürttüğünü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 60’a yakın askerini kaybettiğini vurguladı.
Tümgeneral Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Zaporojye ve Herson istikametlerinde de toplam 130’a yakın personelini kaybettiğini sözlerine ekledi.

‘Rus ordusu, Poltava bölgesindeki bir havalimanında Ukrayna’ya ait bir Su-27 uçağını vurdu’

Topçu düelloları sırasında iki adet Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sisteminin, ABD yapımı bir M777 topçu sisteminin ve bir D-20 obüsünün vurulduğuna dikkat çeken Konaşenkov, Poltava bölgesindeki Mirgorod Havalimanı’nda Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-27 uçağının vurulduğunu, Herson bölgesinde de bir Bukovel elektronik harp istasyonunu imha edildiğini dile getirdi.
Rus komutan, son bir günde hava savunma sistemlerinin 4 adet Storm Shadow seyir füzesini, 3 adet Neptün gemisavar füzesini ve 8 adet HIMARS füzesini önlediğini, ayrıca Rus ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait 31 insansız hava aracını imha ettiğini kaydetti.
Konaşenkov, operasyonun başından bu yana imha edilen Ukrayna’ya ait İHA sayısını ise 8 bin 543 olarak verdi.
Tümgeneral Konaşenkov, taktik hava kuvvetlerinin, insansız hava araçlarının, füze ve topçu kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusunun 132 bölgedeki insan gücü ve teçhizatını vurduğunu ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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