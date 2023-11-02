https://sputniknews.com.tr/20231102/rusya-iocden-sporda-cifte-standarttan-vazgecmesini-talep-etti-1077014519.html
Rusya, IOC'den sporda çifte standarttan vazgeçmesini talep etti
Rusya, IOC'den sporda çifte standarttan vazgeçmesini talep etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalara kabulü konusunda... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T21:20+0300
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uluslararası olimpiyat komitesi
uluslararası olimpiyat komitesi
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc) sporcular komisyonu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail-Filistin çatışması bağlamında İsrailli sporculara ayrımcılık yapılmaması gerektiği yönündeki açıklama yapan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuların kabulü konusunda çifte standarttan vazgeçmesini talep ettiğini ifade etti.Zaharova, “Söz konusu açıklamaları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rus ve Belaruslu sporculara yönelik derin ayrımcı tutumundan, onlara kolektif sorumluluk ilkesinin uygulanmasından ayrı olarak değerlendiremeyiz. IOC'den çifte standart uygulamasından açık ve net bir şekilde vazgeçilmesini, hiçbir gerekçeyle ayrımcılık yapılmadan tüm sporculara katı bir şekilde uygulanmasını, eşit muamele talep ediyoruz” diye konuştu.Rusya'nın, IOC tarafından uluslararası sporun ‘kasıtlı olarak siyasallaştırılmasından’ zarar gören Rus ve Belaruslu sporcuların haklarının iade edilmesi konusunda ısrar ettiğini vurgulayan Zaharova, “Taleplerimizin yerine getirilmemesi, IOC liderliğinin Rus ve Belaruslu atletlere yönelik eylemlerinin baştan beri siyasi, ulusal ve etnik prensibe dayalı ayrı tutma ve ayrımcılık gerekçeleri ile belirlendiğini açık bir şekilde kabul etmesi anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.IOC dün yaptığı açıklamada, 'bireysel sorumluluk' ilkesine bağlılığının altını çizerek 'sporcuların kendi hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmaması gerektiğini' açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/disisleri-bakani-fidan-filistinlilerle-dayanisma-gosterilerinin-engellenmesi-cifte-standart-1077011141.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil-filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), uluslararası olimpiyat komitesi, uluslararası olimpiyat komitesi, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc) sporcular komisyonu
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil-filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), uluslararası olimpiyat komitesi, uluslararası olimpiyat komitesi, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc) sporcular komisyonu
Rusya, IOC'den sporda çifte standarttan vazgeçmesini talep etti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalara kabulü konusunda çifte standarttan vazgeçmesini talep ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail-Filistin çatışması bağlamında İsrailli sporculara ayrımcılık yapılmaması gerektiği yönündeki açıklama yapan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuların kabulü konusunda çifte standarttan vazgeçmesini talep ettiğini ifade etti.
Zaharova, “Söz konusu açıklamaları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rus ve Belaruslu sporculara yönelik derin ayrımcı tutumundan, onlara kolektif sorumluluk ilkesinin uygulanmasından ayrı olarak değerlendiremeyiz. IOC'den çifte standart uygulamasından açık ve net bir şekilde vazgeçilmesini, hiçbir gerekçeyle ayrımcılık yapılmadan tüm sporculara katı bir şekilde uygulanmasını, eşit muamele talep ediyoruz” diye konuştu.
Rusya'nın, IOC tarafından uluslararası sporun ‘kasıtlı olarak siyasallaştırılmasından’ zarar gören Rus ve Belaruslu sporcuların haklarının iade edilmesi konusunda ısrar ettiğini vurgulayan Zaharova, “Taleplerimizin yerine getirilmemesi, IOC liderliğinin Rus ve Belaruslu atletlere yönelik eylemlerinin baştan beri siyasi, ulusal ve etnik prensibe dayalı ayrı tutma ve ayrımcılık gerekçeleri ile belirlendiğini açık bir şekilde kabul etmesi anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.
IOC dün yaptığı açıklamada, 'bireysel sorumluluk' ilkesine bağlılığının altını çizerek 'sporcuların kendi hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmaması gerektiğini' açıklamıştı.