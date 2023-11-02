https://sputniknews.com.tr/20231102/rus-disisleri-bakan-yardimcisi-versinin-lubnanin-moskova-buyukelcisi-ile-gorustu-1076975119.html
Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi ile görüştü
Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi Şauki Bu Nassar ile Lübnan-İsrail arasındaki gerginliği görüştü. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T01:13+0300
2023-11-02T01:13+0300
2023-11-02T01:13+0300
israil- filistin çatışması
sergey verşinin
rusya
rus dışişleri
rusya dışişleri bakanlığı
lübnan
israil
israil-filistin
hamas
filistin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi Şauki Bu Nassar ile Lübnan ve İsrail arasında artan gerilimi ve BM misyonunun bu ülkelerin sınırlarında istikrarı koruma çabalarına ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Lübnan Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Şauki Bu Nassar'ı kabul etti. Filistin-İsrail çatışması alanındaki durum ve bu konunun BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu platformlarında değerlendirilmesi konusu ele alındı. Bu bağlamda İsrail ile artan gerginlikler ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) Lübnan ve İsrail arasındaki ‘Mavi Hat’ olarak tanımlanan sınır bölgesinde istikrar ve güvenliği korumaya yönelik çabalarına özel önem verildi” denildi.Görüşmede ayrıca, komşu ülkeleri karşı karşıya getiren benzeri görülmemiş krizin yayılmasının önüne geçilmesinin önemi ve Gazze Şeridi'nde acil insani tedbirlerin uygulanmasıyla tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ihtiyacına vurgu yapıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231021/filistin-halk-kurtulus-cephesi-lubnan-kolu-hamasin-yok-edilmesi-tehdidi-yeni-cepheler-acabilir-1076585070.html
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sergey verşinin, rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, lübnan, israil, israil-filistin, hamas, filistin, israil-filistin sorunu
sergey verşinin, rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, lübnan, israil, israil-filistin, hamas, filistin, israil-filistin sorunu
Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi ile görüştü
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi Şauki Bu Nassar ile Lübnan-İsrail arasındaki gerginliği görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi Şauki Bu Nassar ile Lübnan ve İsrail arasında artan gerilimi ve BM misyonunun bu ülkelerin sınırlarında istikrarı koruma çabalarına ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Lübnan Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Şauki Bu Nassar'ı kabul etti. Filistin-İsrail çatışması alanındaki durum ve bu konunun BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu platformlarında değerlendirilmesi konusu ele alındı. Bu bağlamda İsrail ile artan gerginlikler ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) Lübnan ve İsrail arasındaki ‘Mavi Hat’ olarak tanımlanan sınır bölgesinde istikrar ve güvenliği korumaya yönelik çabalarına özel önem verildi” denildi.
Görüşmede ayrıca, komşu ülkeleri karşı karşıya getiren benzeri görülmemiş krizin yayılmasının önüne geçilmesinin önemi ve Gazze Şeridi'nde acil insani tedbirlerin uygulanmasıyla tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ihtiyacına vurgu yapıldığı kaydedildi.