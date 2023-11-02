https://sputniknews.com.tr/20231102/rus-disisleri-bakan-yardimcisi-versinin-lubnanin-moskova-buyukelcisi-ile-gorustu-1076975119.html

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi ile görüştü

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi Şauki Bu Nassar ile Lübnan-İsrail arasındaki gerginliği görüştü. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

sergey verşinin

rusya

rus dışişleri

rusya dışişleri bakanlığı

lübnan

israil

israil-filistin

hamas

filistin

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi Şauki Bu Nassar ile Lübnan ve İsrail arasında artan gerilimi ve BM misyonunun bu ülkelerin sınırlarında istikrarı koruma çabalarına ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Lübnan Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Şauki Bu Nassar'ı kabul etti. Filistin-İsrail çatışması alanındaki durum ve bu konunun BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu platformlarında değerlendirilmesi konusu ele alındı. Bu bağlamda İsrail ile artan gerginlikler ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) Lübnan ve İsrail arasındaki ‘Mavi Hat’ olarak tanımlanan sınır bölgesinde istikrar ve güvenliği korumaya yönelik çabalarına özel önem verildi” denildi.Görüşmede ayrıca, komşu ülkeleri karşı karşıya getiren benzeri görülmemiş krizin yayılmasının önüne geçilmesinin önemi ve Gazze Şeridi'nde acil insani tedbirlerin uygulanmasıyla tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ihtiyacına vurgu yapıldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231021/filistin-halk-kurtulus-cephesi-lubnan-kolu-hamasin-yok-edilmesi-tehdidi-yeni-cepheler-acabilir-1076585070.html

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