https://sputniknews.com.tr/20231102/otomotivde-satislar-ekimde-de-rekor-kirdi-1076994710.html

Otomotivde satışlar ekimde de rekor kırdı

Otomotivde satışlar ekimde de rekor kırdı

Otomobil ve hafif ticari araç satışı, ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet ile rekor tazeledi. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T12:28+0300

2023-11-02T12:28+0300

2023-11-02T12:28+0300

ekonomi

otomobil

yerli otomobil

ikinci el otomobil

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ekim ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 büyüyerek 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti.Toplam satışlar, 2023'ün ocak-eylül döneminde 857 bin 575 adet olarak gerçekleşerek rekor seviyeye ulaşmıştı.Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 67,8 artarak 749 bin 501 adede, hafif ticari araç pazarı yüzde 50,6 büyüyerek 209 bin 441 adede ulaştı.2023 yılı ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet oldu.2023 Ekim'de otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 büyüyerek 18 bin 756 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,7 yükseldi.Otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 64,9 büyüdü. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2 büyüdü.Segmentlere göre pazarın yüzde 89'unu, vergi oranları düşük A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 417 bin 608 adetle yüzde 55,7 pay, B segmenti otomobiller 242 bin 408 adetle yüzde 32,3 pay aldı.En çok tercih edilen gövde tipi SUVGövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 50,5 pay, 378 bin 181 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,9 pay ve 201 bin 622 adet satış ile sedan, yüzde 20,5 pay ve 153 bin 927 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.Motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 502 bin 639 adetle yüzde 67,1 pay, dizel otomobil satışları 111 bin 354 adetle yüzde 14,9 pay, hibrit otomobil satışları 78 bin 387 adetle yüzde 10,5 pay, elektrikli otomobil satışları 48 bin 883 adetle yüzde 6,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 8 bin 238 adetle yüzde 1,1 pay aldı.Motor hacmine göre, 1600 cc altındaki otomobil satışları yüzde 57,6 artarak yüzde 82,1 pay, 1600-2000 cc otomobil satışları yüzde 63,9 artarak yüzde 0,7 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları yüzde 84,1 artarak yüzde 0,3 pay aldı.Emisyon seviyelerine göre, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 277 bin 885 adetle yüzde 37,1 pay, 140-160 gr/km arasındaki otomobiller 164 bin 120 adetle yüzde 21,9 pay aldı. Otomatik şanzımanlı otomobiller 609 bin 273 adetle yüzde 81,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 140 bin 228 adetle yüzde 18,7 pay aldı.Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında, van gövde tipi yüzde 77,5 pay ve 162 bin 328 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 9,6 pay ve 20 bin 105 adetle 2. sırada yer aldı.

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otomobil, yerli otomobil, ikinci el otomobil