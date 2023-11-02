https://sputniknews.com.tr/20231102/lgs-sinav-tarihi-acilandi-1076986937.html

LGS sınav tarihi açılandı

LGS sınav tarihi açılandı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T09:48+0300

2023-11-02T09:48+0300

2023-11-02T10:15+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

lgs

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Milyonlarca öğrencinin beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi açıklandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.2024 LGS sınavı ne zaman?Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

https://sputniknews.com.tr/20230914/meb-belirledi-acik-liseye-gecis-sartlari-neler-1075466884.html

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