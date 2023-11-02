https://sputniknews.com.tr/20231102/kritik-veri-bekleniyor-memur-ve-emeklinin-zamli-maasi-4-olasilikta-hesaplandi-1076984913.html

Kritik veri bekleniyor: Memur ve emeklinin zamlı maaşı 4 olasılıkta hesaplandı

Kritik veri bekleniyor: Memur ve emeklinin zamlı maaşı 4 olasılıkta hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu yarın ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. TÜİK'in açıklayacağı rakamlar memur, emekli ve kiracı için belirleyici... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T08:05+0300

2023-11-02T08:05+0300

2023-11-02T08:05+0300

ekonomi

enflasyon

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

memur

memur zammı

emekli

emekli maaşı

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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli, kiracı ve ticarethane sahibini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Ekim ayı ayı enflasyon verisi cuma günü açıklanacak.Hürriyet'in haberine göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4.75 olarak gerçekleşmişti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 9.49, ağustos ayı için de yüzde 9.09 ve eylül ayı için yüzde 4.75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25.11 olmuştu. Cuma günü açıklanacak yeni enflasyon oranlarıyla birlikte bu artışların üzerine yeni artışlar da eklenmiş olacak. Enflasyon beklentileri aylık bazda yüzde 4-5 aralığında artması bekleniyor. Böylece aylık enflasyonun yüzde 4.5 arttığını varsayılırsa SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 30.73 oranında zammı hak etmiş oluyor. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Memur ve memur emeklilerinin temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon oranlarının kümülatif toplamları yüzde 15'i aştığından toplu sözleşmeden daha yüksek zam alacakları belli oldu. Olası zamlı maaşlarMemur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.Şube müdürü (Üniversite mezunu):Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak: 32.451 TL2024 Ocak dönemi yüzde 30 zamlı: 42.186 TL2024 Ocak dönemi yüzde 40 zamlı: 45.431,4 TL2024 Ocak dönemi yüzde 45 zamlı: 47.053, 95 TL2024 Ocak dönemi yüzde 50 zamlı: 48.676,5 TLMemur (Üniversite mezunu):Derece 9/12023 Temmuz - Ocak: 22.938 TL2024 Ocak dönemi yüzde 30 zamlı: 29.819 TL2024 Ocak dönemi yüzde 40 zamlı: 32.113,2 TL2024 Ocak dönemi yüzde 45 zamlı: 33.260, 1 TL2024 Ocak dönemi yüzde 50 zamlı: 34.407 TLUzman öğretmen:Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak dönemi: 29.538 TL2024 Ocak dönemi yüzde 30 zamlı: 38. 399 TL2024 Ocak dönemi yüzde 40 zamlı: 41.353,2 TL2024 Ocak dönemi yüzde 45 zamlı: 41.830, 1 TL2024 Ocak dönemi yüzde 50 zamlı: 44.307 TLÖğretmen:Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak dönemi: 26.654 TL2024 Ocak dönemi yüzde 30 zamlı: 34.650 TL2024 Ocak dönemi yüzde 40 zamlı: 37.315,6 TL2024 Ocak dönemi yüzde 45 zamlı: 38.648, 3 TL2024 Ocak dönemi yüzde 50 zamlı: 39.981 TLBaşkomiser:Derece: 3/12023 Temmuz - Ocak dönemi: 32.626 TL2024 Ocak dönemi yüzde 30 zamlı: 42.414 TL2024 Ocak dönemi yüzde 40 zamlı: 45.676,4 TL2024 Ocak dönemi yüzde 45 zamlı: 47.357, 7 TL2024 Ocak dönemi yüzde 50 zamlı: 48.939 TLPolis memuru:Derece: 8/12023 Temmuz - Ocak dönemi: 29.525 TL2024 Ocak dönemi yüzde 30 zamlı: 38.383 TL2024 Ocak dönemi yüzde 40 zamlı: 41.335 TL2024 Ocak dönemi yüzde 45 zamlı: 42.881, 25 TL2024 Ocak dönemi yüzde 50 zamlı: 42.287,5 TLUzman doktor:Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak dönemi: 54.959 TL2024 Ocak dönemi yüzde 30 zamlı: 48.311 TL2024 Ocak dönemi yüzde 40 zamlı: 52.026,8 TL2024 Ocak dönemi yüzde 45 zamlı: 53.884, 9 TL2024 Ocak dönemi yüzde 50 zamlı: 55.743 TLAvukat:Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak dönemi: 31.562 TL2024 Ocak dönemi yüzde 30 zamlı: 41.031 TL2024 Ocak dönemi yüzde 40 zamlı: 44.186,8 TL2024 Ocak dönemi yüzde 45 zamlı: 45.769, 9 TL2024 Ocak dönemi yüzde 50 zamlı: 47.343 TL

https://sputniknews.com.tr/20231102/resmi-gazete-yayimlandi-merkez-bankasindan-kkm-karari-1076983077.html

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enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), memur, memur zammı, emekli, emekli maaşı