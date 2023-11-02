https://sputniknews.com.tr/20231102/gazze-sinir-kapilari-temsilcisi-son-rakamlari-acikladi-gecis-daimi-olarak-acik-kalmali-1076998379.html
Gazze Sınır Kapıları Temsilcisi son rakamları açıkladı: Geçiş daimi olarak açık kalmalı
Gazze Sınır Kapıları Temsilcisi son rakamları açıkladı: Geçiş daimi olarak açık kalmalı
Gazze Sınır Kapıları ve Sınır Yönetimi Temsilcisi Hişam Advan Sputnik'e Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler ile ilgili açıklamalarda bulundu. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T17:30+0300
2023-11-02T17:30+0300
2023-11-02T17:30+0300
israil- filistin çatışması
refah sınır kapısı
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
israil
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Gazze Sınır Kapıları ve Sınır Yönetimi Temsilcisi Advan Sputnik' verdiği demeçte, "Dün, yabancı ve çifte pasaportlu 526 kişiden 345'i kontrol noktasından geçti, listede kalan kişilerin bugün sınırı geçmesi planlanıyor. Ayrıca bugün 550 yabancıdan oluşan yeni bir liste daha eklendi" dedi.Advan, ellerinde bulunan listedeki tüm kişilerin Refah Sınır Kapısı'ndan geçtiğinden emin olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek listeye farklı uyruklardan insanlar olduğunu belirtti. Advan, sınırı dün geçenler arasında en çok Ürdün pasaportuna sahip kiş olduğunu belirtirken bugün Amerikan pasaportuna sahip kişi sayısının daha fazla olduğunun altını çizdi.Yaralıların sınırdan geçmelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Advan, "Dün 76 hasta Mısır'a götürülebildi, durumu ağır olan birkaç kişi Gazze hastanelerine geri gönderilmek zorunda kaldı. Bugün itibariyle elimizde 60 kişilik bir yaralı listesi var. Şimdi onları Mısır'daki hastanelere göndermek için gerekli işlemleri tamamlamak üzereyiz" dedi.Hişam Advan ayrıca Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması çağrısında bulunarak, "Özellikle Gazze Şeridi'nin içinde bulunduğu feci durum ve İsrail'in acımasız bombardımanı göz önünde bulundurulduğunda. Tüm bunlar geçişin daimi olarak açık olmasını gerektirmektedir."
https://sputniknews.com.tr/20231101/yabanci-ulke-vatandaslari-refah-sinir-kapisindan-misira-gecmeye-basladi-1076954141.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, refah sınır kapısı
Gazze Sınır Kapıları Temsilcisi son rakamları açıkladı: Geçiş daimi olarak açık kalmalı
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Gazze Sınır Kapıları ve Sınır Yönetimi Temsilcisi Hişam Advan Sputnik'e Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Gazze Sınır Kapıları ve Sınır Yönetimi Temsilcisi Advan Sputnik' verdiği demeçte, "Dün, yabancı ve çifte pasaportlu 526 kişiden 345'i kontrol noktasından geçti, listede kalan kişilerin bugün sınırı geçmesi planlanıyor. Ayrıca bugün 550 yabancıdan oluşan yeni bir liste daha eklendi" dedi.
Advan, ellerinde bulunan listedeki tüm kişilerin Refah Sınır Kapısı'ndan geçtiğinden emin olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek listeye farklı uyruklardan insanlar olduğunu belirtti. Advan, sınırı dün geçenler arasında en çok Ürdün pasaportuna sahip kiş olduğunu belirtirken bugün Amerikan pasaportuna sahip kişi sayısının daha fazla olduğunun altını çizdi.
Yaralıların sınırdan geçmelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Advan, "Dün 76 hasta Mısır'a götürülebildi, durumu ağır olan birkaç kişi Gazze hastanelerine geri gönderilmek zorunda kaldı. Bugün itibariyle elimizde 60 kişilik bir yaralı listesi var. Şimdi onları Mısır'daki hastanelere göndermek için gerekli işlemleri tamamlamak üzereyiz" dedi.
Hişam Advan ayrıca Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması çağrısında bulunarak, "Özellikle Gazze Şeridi'nin içinde bulunduğu feci durum ve İsrail'in acımasız bombardımanı göz önünde bulundurulduğunda. Tüm bunlar geçişin daimi olarak açık olmasını gerektirmektedir."