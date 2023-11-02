Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerce sıra bekliyorlar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İsrail-Filistin çatışması yeni bir boyuta evriliyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomide hedefler 2053'e ertelendi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı: Sektörde 'şüpheli' olgusu tekrar değerlendirilmeli
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ: Alzheimer erken yaşlarda unutkanlık olarak ortaya çıkmıyor’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
İsrail'in kara harekatı ve sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
18:32
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
18:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
18:49
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
19:29
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
19:37
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'BM, İsrail'e aba altından sopa gösteriyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
ABD, o video ile iç savaşa 'start' verdi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yurt dışına giden sağlık çalışanlarının sayısındaki artış
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka araç mı, amaç mı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı ile ilgili son gelişmeler
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
18:13
2 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü, Gazze sorusunu yanıtsız bıraktı
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
18:31
1 dk
SESLİ HABER
BM Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail’in mülteci kampına saldırısını vahşet olarak nitelendirdi
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
19:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Musk: Soros temel düzeyde tüm beşeriyetten nefret ediyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail’den yatırımcıların kaçışına yol açabilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından Rus Hava Kuvvetleri’nin başarısına övgü
20:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını Hamas gerçeğini yazdı
20:17
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/gazze-seridinde-su-aritma-tesisleri-hayatta-kalmak-icin-saatlerce-sira-bekliyorlar-1077001000.html
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerce sıra bekliyorlar
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerce sıra bekliyorlar
Gazze Şeridi sakinleri su ihtiyaçları için her gün arındırma tesislerine gidiyor. Bazen birkaç kilometre yürümeleri gerekiyor. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T17:27+0300
2023-11-02T17:27+0300
israil- filistin çatışması
video
israil-filistin
gazze şeridi
gazze
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1077000754_45:0:2004:1102_1920x0_80_0_0_8ebdf0a8875a82f1e183a255b25b8a75.png
Muhammed Hasan, ailesiyle birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneydeki Han Yunus şehrine geçti:“20 gündür su sıkıntısı çekiyoruz. Son 3 günde UNRWA okullarına su dağıtımı durdurulunca durum kritik bir hal aldı. Buradan su alabileceğimi söylediler. Ailem için 10 litre su almak istiyorum. 2 saat kuyrukta bekledim, daha ne kadar bekleyeceğim belli değil”“Sabah buraya geldim ve plastik şişeleri doldurmaya çalıştım. Çok yakınımızda iki ev bombalanmaya başladı. Şükürler olsun ki bana birşey olmadı, hemen kaçtım. Şimdi tekrar buradayım. Umarım biraz su alabilirim. Ailemin yanına eli boş dönmek istemiyorum”Gazze Şeridi'nde elektrik kesintisi nedeniyle kuyulardaki pompalar çalışmıyor. Jeneratörler için yakıt yok. Tuzdan arındırma tesisleri kısmen faaliyette. İnsanlar kirli ve tuzlu su içmek zorunda kalıyor. Bu da hastalık ve salgın tehdidine yol açıyor.Fadi İbrahim 1.5 saat su kuyruğunda bekledi. Suyun dağıtıldığı yeri bulancaya kadar 4 km yürümek zorunda kaldı. uzun ‘kuyruk’ nereye gideceğini gösterdi. Elinde boş bir bidon var:“Güneye geldiğimizden beri durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Suyun olmaması artık çekilmiyor. Her gün aile başına 10-12 litre su elde etmek büyük bir zorluk. Hayatta kalabilmek için tatlı ve tuzlu suyu karıştırmamız gerekiyor”Resmi verilere göre, kriz daha da kötüleşmeden önce Gazze Şeridi sakinleri, suyun yüzde 59'unu yer altı su rezervlerinden alıyordu. Son yıllarda su sıkıntısı yaşanıyordu. Tatlı su ihtiyacının yalnızca yüzde 35'i karşılanabiliyordu. Şu anda ise bombalamaların her yerde altyapıya zarar vermesi ve İsrail'in suyu kesmesi nedeniyle su kıtlığı Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor.En son BM raporu verileri: Gazzeliler artık günde minimum 50 litre yerine en iyi ihtimalle 3 litre suya erişebiliyor.
gazze şeridi
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
2023-11-02T17:27+0300
true
PT2M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1077000754_290:0:1759:1102_1920x0_80_0_0_b29f7bcf79d4ee9b2b47d8e31f54e216.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, israil-filistin, gazze şeridi, gazze, fotoğraf
video, israil-filistin, gazze şeridi, gazze, fotoğraf

Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerce sıra bekliyorlar

17:27 02.11.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazze Şeridi sakinleri su ihtiyaçları için her gün arındırma tesislerine gidiyor. Bazen birkaç kilometre yürümeleri gerekiyor.
Muhammed Hasan, ailesiyle birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneydeki Han Yunus şehrine geçti:
“20 gündür su sıkıntısı çekiyoruz. Son 3 günde UNRWA okullarına su dağıtımı durdurulunca durum kritik bir hal aldı. Buradan su alabileceğimi söylediler. Ailem için 10 litre su almak istiyorum. 2 saat kuyrukta bekledim, daha ne kadar bekleyeceğim belli değil”
© SputnikGazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
© Sputnik
“Sabah buraya geldim ve plastik şişeleri doldurmaya çalıştım. Çok yakınımızda iki ev bombalanmaya başladı. Şükürler olsun ki bana birşey olmadı, hemen kaçtım. Şimdi tekrar buradayım. Umarım biraz su alabilirim. Ailemin yanına eli boş dönmek istemiyorum”
© SputnikGazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
© Sputnik
Gazze Şeridi'nde elektrik kesintisi nedeniyle kuyulardaki pompalar çalışmıyor. Jeneratörler için yakıt yok. Tuzdan arındırma tesisleri kısmen faaliyette. İnsanlar kirli ve tuzlu su içmek zorunda kalıyor. Bu da hastalık ve salgın tehdidine yol açıyor.
Fadi İbrahim 1.5 saat su kuyruğunda bekledi. Suyun dağıtıldığı yeri bulancaya kadar 4 km yürümek zorunda kaldı. uzun ‘kuyruk’ nereye gideceğini gösterdi. Elinde boş bir bidon var:
© SputnikGazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
© Sputnik
“Güneye geldiğimizden beri durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Suyun olmaması artık çekilmiyor. Her gün aile başına 10-12 litre su elde etmek büyük bir zorluk. Hayatta kalabilmek için tatlı ve tuzlu suyu karıştırmamız gerekiyor”
© SputnikGazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
© Sputnik
Resmi verilere göre, kriz daha da kötüleşmeden önce Gazze Şeridi sakinleri, suyun yüzde 59'unu yer altı su rezervlerinden alıyordu. Son yıllarda su sıkıntısı yaşanıyordu. Tatlı su ihtiyacının yalnızca yüzde 35'i karşılanabiliyordu. Şu anda ise bombalamaların her yerde altyapıya zarar vermesi ve İsrail'in suyu kesmesi nedeniyle su kıtlığı Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor.
En son BM raporu verileri: Gazzeliler artık günde minimum 50 litre yerine en iyi ihtimalle 3 litre suya erişebiliyor.
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
© SputnikGazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerse sıra bekliyorlar
© Sputnik
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала