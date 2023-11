https://sputniknews.com.tr/20231102/gazze-seridinde-su-aritma-tesisleri-hayatta-kalmak-icin-saatlerce-sira-bekliyorlar-1077001000.html

Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerce sıra bekliyorlar

Gazze Şeridi’nde su arıtma tesisleri: Hayatta kalmak için saatlerce sıra bekliyorlar

Gazze Şeridi sakinleri su ihtiyaçları için her gün arındırma tesislerine gidiyor. Bazen birkaç kilometre yürümeleri gerekiyor. 02.11.2023

2023-11-02T17:27+0300

2023-11-02T17:27+0300

2023-11-02T17:27+0300

Muhammed Hasan, ailesiyle birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneydeki Han Yunus şehrine geçti:“20 gündür su sıkıntısı çekiyoruz. Son 3 günde UNRWA okullarına su dağıtımı durdurulunca durum kritik bir hal aldı. Buradan su alabileceğimi söylediler. Ailem için 10 litre su almak istiyorum. 2 saat kuyrukta bekledim, daha ne kadar bekleyeceğim belli değil”“Sabah buraya geldim ve plastik şişeleri doldurmaya çalıştım. Çok yakınımızda iki ev bombalanmaya başladı. Şükürler olsun ki bana birşey olmadı, hemen kaçtım. Şimdi tekrar buradayım. Umarım biraz su alabilirim. Ailemin yanına eli boş dönmek istemiyorum”Gazze Şeridi'nde elektrik kesintisi nedeniyle kuyulardaki pompalar çalışmıyor. Jeneratörler için yakıt yok. Tuzdan arındırma tesisleri kısmen faaliyette. İnsanlar kirli ve tuzlu su içmek zorunda kalıyor. Bu da hastalık ve salgın tehdidine yol açıyor.Fadi İbrahim 1.5 saat su kuyruğunda bekledi. Suyun dağıtıldığı yeri bulancaya kadar 4 km yürümek zorunda kaldı. uzun ‘kuyruk’ nereye gideceğini gösterdi. Elinde boş bir bidon var:“Güneye geldiğimizden beri durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Suyun olmaması artık çekilmiyor. Her gün aile başına 10-12 litre su elde etmek büyük bir zorluk. Hayatta kalabilmek için tatlı ve tuzlu suyu karıştırmamız gerekiyor”Resmi verilere göre, kriz daha da kötüleşmeden önce Gazze Şeridi sakinleri, suyun yüzde 59'unu yer altı su rezervlerinden alıyordu. Son yıllarda su sıkıntısı yaşanıyordu. Tatlı su ihtiyacının yalnızca yüzde 35'i karşılanabiliyordu. Şu anda ise bombalamaların her yerde altyapıya zarar vermesi ve İsrail'in suyu kesmesi nedeniyle su kıtlığı Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor.En son BM raporu verileri: Gazzeliler artık günde minimum 50 litre yerine en iyi ihtimalle 3 litre suya erişebiliyor.

