https://sputniknews.com.tr/20231102/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076986686.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,3380 liradan, euro 30,0330 liradan güne başladı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T09:22+0300
2023-11-02T09:22+0300
2023-11-02T09:26+0300
ekonomi
dolar
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euro
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bitcoin
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Serbest piyasada 28,3360 liradan alınan dolar, 28,3380 liradan satılıyor. 30,0310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,0330 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,3300 lira, euronun satış fiyatı ise 29,9100 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 808 lira, çeyrek altın 2 bin 927 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 670 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1984 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.528 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.85 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.85 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 35.142 dolar seviyesinde.
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dolar kaç tl oldu?,euro ne kadar,bitcoin son durum
dolar kaç tl oldu?,euro ne kadar,bitcoin son durum
Dolar ve euro'da son durum ne?
09:22 02.11.2023 (güncellendi: 09:26 02.11.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 28,3380 liradan, euro 30,0330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,3360 liradan alınan dolar, 28,3380 liradan satılıyor. 30,0310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,0330 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,3300 lira, euronun satış fiyatı ise 29,9100 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 808 lira, çeyrek altın 2 bin 927 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 670 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1984 dolardan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.528 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 85.85 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.85 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 35.142 dolar seviyesinde.