https://sputniknews.com.tr/20231102/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076986686.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,3380 liradan, euro 30,0330 liradan güne başladı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T09:22+0300

2023-11-02T09:22+0300

2023-11-02T09:26+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

bitcoin

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Serbest piyasada 28,3360 liradan alınan dolar, 28,3380 liradan satılıyor. 30,0310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,0330 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,3300 lira, euronun satış fiyatı ise 29,9100 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 808 lira, çeyrek altın 2 bin 927 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 670 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1984 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.528 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.85 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.85 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 35.142 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231101/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076949372.html

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