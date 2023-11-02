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Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindeki şüpheliler yeni bir sağlık kontrolü için hastaneye... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T00:24+0300
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Dün sabaha karşı yapılan operasyonla bazı aile üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat, sağlık muayenesine götürüldü.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne​​​​​​​ getirilmelerinin ardından sağlık muayenesinden geçirildi.Zanlılar saat 23.00’te gittikleri sağlık kontrolünden 23.40’ta tekrar emniyete getirildi.Dilan Polat ve Engin Polat’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile 17 şüpheli gece saatlerinde gözaltına alınmış ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/aksener-icinde-bulundugumuz-yuzyilin-bas-psikopati-hic-suphesiz-ki-netanyahudur-1076953614.html
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dilan polat, istanbul, engin polat, hastane

Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

00:24 02.11.2023 (güncellendi: 01:23 02.11.2023)
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-AW066351dilan polat
dilan polat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-AW066351
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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindeki şüpheliler yeni bir sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Dün sabaha karşı yapılan operasyonla bazı aile üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat, sağlık muayenesine götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne​​​​​​​ getirilmelerinin ardından sağlık muayenesinden geçirildi.
Zanlılar saat 23.00’te gittikleri sağlık kontrolünden 23.40’ta tekrar emniyete getirildi.
Dilan Polat ve Engin Polat’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile 17 şüpheli gece saatlerinde gözaltına alınmış ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınmıştı.
Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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