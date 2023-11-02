https://sputniknews.com.tr/20231102/demet-akalin-hiraya-bebek-aldim-fiyati-25-bin-lira-ama-size-10-bin-olur-dediler-1077000473.html

Demet Akalın: Hira’ya bebek aldım, fiyatı 25 bin lira ama size 10 bin olur dediler

Demet Akalın: Hira’ya bebek aldım, fiyatı 25 bin lira ama size 10 bin olur dediler

Demet Akalın, katıldığı bir televizyon programında alışverişe düşkün bir insan olmama rağmen artık eskisi gibi yapmadığını belirtti ve "Hira’ya bebek aldım... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T15:11+0300

2023-11-02T15:11+0300

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yaşam

demet akalın

ekonomi

ekonomik kriz

bebek

oyuncak

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Şarkıcı Demet Akalın, 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programında konuştu.Alışverişe düşkün olduğunu vurgulayan Demet Akalın, ekonomik koşullardan dolayı yüzüklerini takmaktan utandığını belirtti.Akalın şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20231102/korsan-taksicinin-parasini-calip-cevredekilere-dagitti-ben-robin-hoodum-1076996061.html

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demet akalın, ekonomi, ekonomik kriz, bebek, oyuncak