https://sputniknews.com.tr/20231102/demet-akalin-hiraya-bebek-aldim-fiyati-25-bin-lira-ama-size-10-bin-olur-dediler-1077000473.html
Demet Akalın: Hira’ya bebek aldım, fiyatı 25 bin lira ama size 10 bin olur dediler
Demet Akalın: Hira’ya bebek aldım, fiyatı 25 bin lira ama size 10 bin olur dediler
Demet Akalın, katıldığı bir televizyon programında alışverişe düşkün bir insan olmama rağmen artık eskisi gibi yapmadığını belirtti ve "Hira’ya bebek aldım... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T15:11+0300
2023-11-02T15:11+0300
2023-11-02T15:12+0300
yaşam
demet akalın
ekonomi
ekonomik kriz
bebek
oyuncak
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Şarkıcı Demet Akalın, 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programında konuştu.Alışverişe düşkün olduğunu vurgulayan Demet Akalın, ekonomik koşullardan dolayı yüzüklerini takmaktan utandığını belirtti.Akalın şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20231102/korsan-taksicinin-parasini-calip-cevredekilere-dagitti-ben-robin-hoodum-1076996061.html
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demet akalın, ekonomi, ekonomik kriz, bebek, oyuncak
demet akalın, ekonomi, ekonomik kriz, bebek, oyuncak
Demet Akalın: Hira’ya bebek aldım, fiyatı 25 bin lira ama size 10 bin olur dediler
15:11 02.11.2023 (güncellendi: 15:12 02.11.2023) Abone ol
Demet Akalın, katıldığı bir televizyon programında alışverişe düşkün bir insan olmama rağmen artık eskisi gibi yapmadığını belirtti ve "Hira’ya bebek aldım. Fiyatı 25 bin lira, size 10 bin olur dediler" dedi.
Şarkıcı Demet Akalın, 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programında konuştu.
Alışverişe düşkün olduğunu vurgulayan Demet Akalın, ekonomik koşullardan dolayı yüzüklerini takmaktan utandığını belirtti.
Akalın şunları ifade etti:
"Alışverişe meraklı bir insanım. İtalya’ya gittim iki bavul, döndüm iki bavul. Artık dönem öyle bir dönem değil. İnanın artık ben de şu saati takmaktan şu yüzünü takmaktan utanıyorum. Artık ekonomik kriz var. Geçen gün Hira’ya bebek aldım. Fiyatı 25 bin lira, size 10 bin olur dediler.”