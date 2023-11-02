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https://sputniknews.com.tr/20231102/demet-akalin-hiraya-bebek-aldim-fiyati-25-bin-lira-ama-size-10-bin-olur-dediler-1077000473.html
Demet Akalın: Hira’ya bebek aldım, fiyatı 25 bin lira ama size 10 bin olur dediler
Demet Akalın: Hira’ya bebek aldım, fiyatı 25 bin lira ama size 10 bin olur dediler
Demet Akalın, katıldığı bir televizyon programında alışverişe düşkün bir insan olmama rağmen artık eskisi gibi yapmadığını belirtti ve "Hira’ya bebek aldım... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
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demet akalın
ekonomi
ekonomik kriz
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Şarkıcı Demet Akalın, 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programında konuştu.Alışverişe düşkün olduğunu vurgulayan Demet Akalın, ekonomik koşullardan dolayı yüzüklerini takmaktan utandığını belirtti.Akalın şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20231102/korsan-taksicinin-parasini-calip-cevredekilere-dagitti-ben-robin-hoodum-1076996061.html
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demet akalın, ekonomi, ekonomik kriz, bebek, oyuncak
demet akalın, ekonomi, ekonomik kriz, bebek, oyuncak

Demet Akalın: Hira’ya bebek aldım, fiyatı 25 bin lira ama size 10 bin olur dediler

15:11 02.11.2023 (güncellendi: 15:12 02.11.2023)
© DHADemet Akalın
Demet Akalın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© DHA
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Demet Akalın, katıldığı bir televizyon programında alışverişe düşkün bir insan olmama rağmen artık eskisi gibi yapmadığını belirtti ve "Hira’ya bebek aldım. Fiyatı 25 bin lira, size 10 bin olur dediler" dedi.
Şarkıcı Demet Akalın, 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programında konuştu.
Alışverişe düşkün olduğunu vurgulayan Demet Akalın, ekonomik koşullardan dolayı yüzüklerini takmaktan utandığını belirtti.
Akalın şunları ifade etti:
"Alışverişe meraklı bir insanım. İtalya’ya gittim iki bavul, döndüm iki bavul. Artık dönem öyle bir dönem değil. İnanın artık ben de şu saati takmaktan şu yüzünü takmaktan utanıyorum. Artık ekonomik kriz var. Geçen gün Hira’ya bebek aldım. Fiyatı 25 bin lira, size 10 bin olur dediler.”
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