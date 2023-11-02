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CHP İl Başkanlarından Kılıçdaroğlu'na destek: 'Yeniden seçileceğini görüyoruz'
CHP İl Başkanlarından Kılıçdaroğlu'na destek: 'Yeniden seçileceğini görüyoruz'
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 55 il başkanı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladıkları bir karara imza attı. Yapılan yazılı açıklamada "Toplanan... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T19:10+0300
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CHP'de 55 il başkanı "Biz aşağıda imzası bulunan 55 Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları olarak irademizi ortaklaştırdık" açıklamasında bulundu. "CHP 38.Kurultayında örgütlerimizde başlayan yenilenme sürecini devam ettireceğine inandığımız, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldık" diyen il başkanları "Toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğini aldığını ve Sayın Genel Başkan’ın yeniden seçileceğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Yazılı açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, destek
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, destek

CHP İl Başkanlarından Kılıçdaroğlu'na destek: 'Yeniden seçileceğini görüyoruz'

19:10 02.11.2023 (güncellendi: 19:13 02.11.2023)
© ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kartepe’de düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kartepe’de düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© ALP EREN KAYA
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 55 il başkanı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladıkları bir karara imza attı. Yapılan yazılı açıklamada "Toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğini aldığını ve Sayın Genel Başkan’ın yeniden seçileceğini görüyoruz" ifadesi yer aldı.
CHP'de 55 il başkanı "Biz aşağıda imzası bulunan 55 Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları olarak irademizi ortaklaştırdık" açıklamasında bulundu.
"CHP 38.Kurultayında örgütlerimizde başlayan yenilenme sürecini devam ettireceğine inandığımız, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldık" diyen il başkanları "Toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğini aldığını ve Sayın Genel Başkan’ın yeniden seçileceğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Yazılı açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

"CHP 38. Kurultayının CHP geleneklerine uygun olarak demokratik bir yarışa sahne olacağına, önce yerel seçimlerde daha sonra genel seçimlerde partimizi iktidara taşıyacak yenilenmiş yönetimini oluşturacağına inancımız tamdır. Örgütlerimizde mahalleden başlayan ilçe ve il örgütlerinde devam eden yenilenme sürecinin Sayın Genel Başkan liderliğinde kesintisiz devam edeceğine inanıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 il başkanından 56’sı son bir yıl içerisinde göreve gelmiş, aralarından 49’u son kongrelerde göreve getirilmiştir. Örgüt il başkanlarımızın çok büyük bir kısmı yenilenmiştir. Örgütlerimiz yenilenen örgütleriyle yeni bir heyecanla iktidar yürüyüşüne hazırdır. Yenilenmenin kaynağı ve itici gücü örgütlerdir.

100 yaşını tamamlamış Cumhuriyet’i ikinci yüz yılında demokrasi ile taçlandıracak yenilenecek yönetim kadrolarımızı 38. Kurultayımızda örgütlerin iradesi ile belirleyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi; altı okunda ifadesini bulan ilkeleri benimsemiş kadrolara sahiptir. Programında da belirtildiği gibi sol bir partidir ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin ışığında mücadelesini sürdürecektir.

Parti iç hukukumuzun da örgütlerimizin iradesi ve önerileri doğrultusunda tüzük kurultayıyla yenileneceğini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açık şekilde ifade etmiştir.

İl başkanları olarak önümüzdeki birinci hedef; 2019’da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdüren ve sosyal belediyeciliği başarı ile temsil eden yerel yönetici sayımızı artırmak ve hizmetlerimizi ülkenin her noktasına yaygınlaştırmaktır.

CHP İl Başkanları ve örgütleri olarak , demokratik bir yarışa sahne olacak Kurultay sonrasında 81 İl Başkanı ve il örgütleri birleşerek , güçlenerek çıkacağız. Bir arada iktidar yürüyüşünü başlatacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kartepe’de düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım
30 Ekim, 16:10
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