https://sputniknews.com.tr/20231102/belediyenin-sosyal-tesisinde-yangin-1077000149.html

Belediyenin sosyal tesisinde yangın

Belediyenin sosyal tesisinde yangın

Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait Sera Gölü Sosyal Tesisleri'ndeki restoran yandı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T15:03+0300

2023-11-02T15:03+0300

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türkiye

trabzon

belediye

yangın

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Akçaabat ilçesinde Sera Gölü'nün kenarındaki tesislerin restoran bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyerek ahşap yapının tamamına yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Kullanılamaz hale gelen restoranda soğutma işlemi ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.Üçüncü, gazetecilere, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdüğünü, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.Öte yandan, yangını fark eden personelin mutfaktaki tüpleri uzaklaştırarak patlama yaşanmasını önledikleri öğrenildi.

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