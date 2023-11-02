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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye vize kolaylığı sözü
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye vize kolaylığı sözü
Vize konusundaki sıkıntıların çözümü için AB ülkeleriyle temasların devam ettiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "AB'den vize kolaylığı başlatacağız sözü... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T10:22+0300
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile ilişkiler, otomotiv, emlak ve diğer sektörlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik denetimler hakkında bilgi verdi.'Vize kolaylığı başlayacak'Bolat, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin siyasi diyalog açısından 2019'da durdurduğunu ancak ekonomi ve ticaret noktasında çalışmaların devam ettiğini belirterek göreve geldikten sonra Avrupa Birliği yetkilileriyle 4 temaslarının olduğunu söyledi.Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yeni dönemde yapıcı, ticaret ağırlıklı, Gümrük Birliği'ndeki sıkıntıları karşılıklı telafi etme iradesi gösteren bir tutum sergilediğine işaret ederek "Görüşmelerde vize konusundaki sıkıntıların aşılması noktasında şikayetleri en üst perdeden dile getirdiğimizde, 'Yeni bir hazırlık içindeyiz ve vize kolaylığı süreci başlatacağız' cevabını aldık." dedi.'400 milyon tl ceza uygulandı'2023 yılında 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürüne yönelik denetim gerçekleştirildiğini belirten Bakan Bolat, denetimler sonucu 400 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığını söyledi.Konut satışları mercek altındaBakan Bolat, "İkinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde olması ve ilan yoluyla pazarlanması yıl sonuna kadar yasaklandı. Bu denetimlerde de 67,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Tespit edilen 545 emlak işletmesine 54,5 milyon lira idari para cezası uygulandı." dediPlan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Bolat, gümrüklerde yapılan denetimlerle çok miktarda kaçak eşya ve uyuşturucunun ülkeye girişinin engellendiğini de söyledi.
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vize, vize, vize serbestisi, vize krizi, türkiye, abd
vize, vize, vize serbestisi, vize krizi, türkiye, abd

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye vize kolaylığı sözü

10:22 02.11.2023
© DHASchengen vize başvurusu
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© DHA
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Vize konusundaki sıkıntıların çözümü için AB ülkeleriyle temasların devam ettiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "AB'den vize kolaylığı başlatacağız sözü aldık" dedi. Bolat'ın gündeminde fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele de vardı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile ilişkiler, otomotiv, emlak ve diğer sektörlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik denetimler hakkında bilgi verdi.

'Vize kolaylığı başlayacak'

Bolat, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin siyasi diyalog açısından 2019'da durdurduğunu ancak ekonomi ve ticaret noktasında çalışmaların devam ettiğini belirterek göreve geldikten sonra Avrupa Birliği yetkilileriyle 4 temaslarının olduğunu söyledi.
Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yeni dönemde yapıcı, ticaret ağırlıklı, Gümrük Birliği'ndeki sıkıntıları karşılıklı telafi etme iradesi gösteren bir tutum sergilediğine işaret ederek "Görüşmelerde vize konusundaki sıkıntıların aşılması noktasında şikayetleri en üst perdeden dile getirdiğimizde, 'Yeni bir hazırlık içindeyiz ve vize kolaylığı süreci başlatacağız' cevabını aldık." dedi.

'400 milyon tl ceza uygulandı'

2023 yılında 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürüne yönelik denetim gerçekleştirildiğini belirten Bakan Bolat, denetimler sonucu 400 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığını söyledi.

Konut satışları mercek altında

Bakan Bolat, "İkinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde olması ve ilan yoluyla pazarlanması yıl sonuna kadar yasaklandı. Bu denetimlerde de 67,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Tespit edilen 545 emlak işletmesine 54,5 milyon lira idari para cezası uygulandı." dedi

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Bolat, gümrüklerde yapılan denetimlerle çok miktarda kaçak eşya ve uyuşturucunun ülkeye girişinin engellendiğini de söyledi.
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