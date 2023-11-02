https://sputniknews.com.tr/20231102/afaddan-babala-tv-ile-ilgili-aciklama-1077015520.html

AFAD'dan Babala TV açıklaması: 'Sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin gereği duyulmuştur'

AFAD'dan Babala TV açıklaması: 'Sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin gereği duyulmuştur'

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bağış yapan Babala TV'ye verilen teşekkür belgesiyle ilgili bir açıklamada bulundu. Buna göre 'Türkiye Tek Yürek'... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T23:00+0300

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türkiye

afad

oğuzhan uğur

deprem

kahramanmaraş

babala tv

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur" ifadesini kullanarak 'Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına bağışta bulunan Babala TV ile ilgili şu açıklamada bulundu:

türkiye

kahramanmaraş

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