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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-basini-hamas-gercegini-yazdi-washington-11-eylulden-sonra-hata-mi-yapti-1076970841.html
ABD basını Hamas 'gerçeğini' yazdı: Washington, 11 Eylül'den sonra hata mı yaptı?
ABD basını Hamas 'gerçeğini' yazdı: Washington, 11 Eylül'den sonra hata mı yaptı?
Yaklaşık 3 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan 11 Eylül saldırılarından sonra El Kaide ve IŞİD'e odaklanan ABD yönetiminin Hamas tehdidini hafife aldığı... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, istihbarat servislerine yakın kaynaklarına atıfta bulunarak Washington'ın 11 Eylül saldırılarından sonraki hatasını açığa çıkardı.ABD istihbarat servislerinin 11 Eylül'den sonra Hamas'ın ve Filistinli diğer radikal örgütlerin faaliyetlerini izlemeyi neredeyse bıraktığını söyleyen kaynaklar, bu tarihi saldırının ardından El Kaide'ye ve daha sonra IŞİD'e odaklanıldığını ifade etti.'ABD, İsrail'in Hamas tehditlerini izleme kapasitesine sahip olduğuna inandı'Washington'un Hamas'ın ABD için doğrudan tehdit oluşturmadığını düşündüğünü anlatan kaynaklar, diğer öncelikli görevlere ağırlık veren ABD istihbaratının Hamas'ın takibini İsrail'e bıraktığını, zira İsrail güvenlik birimlerinin söz konusu grubun oluşturduğu tehditleri izleme kapasitesine sahip olduğuna inandığını aktardı.Washington'un o dönemde ABD için ortaya çıkabilecek riskleri hafife aldığını belirten kaynaklar, Beyaz Saray'ın verilerine göre Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonucunda 30'dan fazla ABD vatandaşının hayatını kaybettiğine, 10'undan haber alınmadığına dikkat çekti.Gazete, ABD İstihbarat Topluluğu'nun şubat ayındaki raporunda Gazze Şeridi ve Hamas'tan hiç bahsedilmemesini de Washington'un bu tehdidi gözardı ettiğinin kanıtlarından biri olduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-ve-israilin-gazze-plani-sizdi-bolgede-cok-uluslu-guc-konuslandirilabilir-1076959964.html
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abd, israil, israil-filistin, hamas, gazze, gazze şeridi, washington dc, washington, beyaz saray
abd, israil, israil-filistin, hamas, gazze, gazze şeridi, washington dc, washington, beyaz saray

ABD basını Hamas 'gerçeğini' yazdı: Washington, 11 Eylül'den sonra hata mı yaptı?

01:19 02.11.2023
© AFP 2023 / -11 Eylül New York ABD basını
11 Eylül New York ABD basını - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / -
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Yaklaşık 3 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan 11 Eylül saldırılarından sonra El Kaide ve IŞİD'e odaklanan ABD yönetiminin Hamas tehdidini hafife aldığı belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, istihbarat servislerine yakın kaynaklarına atıfta bulunarak Washington'ın 11 Eylül saldırılarından sonraki hatasını açığa çıkardı.
ABD istihbarat servislerinin 11 Eylül'den sonra Hamas'ın ve Filistinli diğer radikal örgütlerin faaliyetlerini izlemeyi neredeyse bıraktığını söyleyen kaynaklar, bu tarihi saldırının ardından El Kaide'ye ve daha sonra IŞİD'e odaklanıldığını ifade etti.

'ABD, İsrail'in Hamas tehditlerini izleme kapasitesine sahip olduğuna inandı'

Washington'un Hamas'ın ABD için doğrudan tehdit oluşturmadığını düşündüğünü anlatan kaynaklar, diğer öncelikli görevlere ağırlık veren ABD istihbaratının Hamas'ın takibini İsrail'e bıraktığını, zira İsrail güvenlik birimlerinin söz konusu grubun oluşturduğu tehditleri izleme kapasitesine sahip olduğuna inandığını aktardı.
Washington'un o dönemde ABD için ortaya çıkabilecek riskleri hafife aldığını belirten kaynaklar, Beyaz Saray'ın verilerine göre Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonucunda 30'dan fazla ABD vatandaşının hayatını kaybettiğine, 10'undan haber alınmadığına dikkat çekti.
Gazete, ABD İstihbarat Topluluğu'nun şubat ayındaki raporunda Gazze Şeridi ve Hamas'tan hiç bahsedilmemesini de Washington'un bu tehdidi gözardı ettiğinin kanıtlarından biri olduğunu ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray Yahudi İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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