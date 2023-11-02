https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-basini-hamas-gercegini-yazdi-washington-11-eylulden-sonra-hata-mi-yapti-1076970841.html

ABD basını Hamas 'gerçeğini' yazdı: Washington, 11 Eylül'den sonra hata mı yaptı?

ABD basını Hamas 'gerçeğini' yazdı: Washington, 11 Eylül'den sonra hata mı yaptı?

Yaklaşık 3 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan 11 Eylül saldırılarından sonra El Kaide ve IŞİD'e odaklanan ABD yönetiminin Hamas tehdidini hafife aldığı... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T01:19+0300

2023-11-02T01:19+0300

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israil- filistin çatışması

abd

israil

israil-filistin

hamas

gazze

gazze şeridi

washington dc

washington

beyaz saray

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, istihbarat servislerine yakın kaynaklarına atıfta bulunarak Washington'ın 11 Eylül saldırılarından sonraki hatasını açığa çıkardı.ABD istihbarat servislerinin 11 Eylül'den sonra Hamas'ın ve Filistinli diğer radikal örgütlerin faaliyetlerini izlemeyi neredeyse bıraktığını söyleyen kaynaklar, bu tarihi saldırının ardından El Kaide'ye ve daha sonra IŞİD'e odaklanıldığını ifade etti.'ABD, İsrail'in Hamas tehditlerini izleme kapasitesine sahip olduğuna inandı'Washington'un Hamas'ın ABD için doğrudan tehdit oluşturmadığını düşündüğünü anlatan kaynaklar, diğer öncelikli görevlere ağırlık veren ABD istihbaratının Hamas'ın takibini İsrail'e bıraktığını, zira İsrail güvenlik birimlerinin söz konusu grubun oluşturduğu tehditleri izleme kapasitesine sahip olduğuna inandığını aktardı.Washington'un o dönemde ABD için ortaya çıkabilecek riskleri hafife aldığını belirten kaynaklar, Beyaz Saray'ın verilerine göre Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonucunda 30'dan fazla ABD vatandaşının hayatını kaybettiğine, 10'undan haber alınmadığına dikkat çekti.Gazete, ABD İstihbarat Topluluğu'nun şubat ayındaki raporunda Gazze Şeridi ve Hamas'tan hiç bahsedilmemesini de Washington'un bu tehdidi gözardı ettiğinin kanıtlarından biri olduğunu ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-ve-israilin-gazze-plani-sizdi-bolgede-cok-uluslu-guc-konuslandirilabilir-1076959964.html

abd

israil

gazze

gazze şeridi

washington dc

washington

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abd, israil, israil-filistin, hamas, gazze, gazze şeridi, washington dc, washington, beyaz saray