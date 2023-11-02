https://sputniknews.com.tr/20231102/2s35-koalitsiya-sv-kundagi-motorlu-obus--1077010035.html
2S35 Koalitsiya SV kundağı motorlu obüs
2S35 Koalitsiya SV kundağı motorlu obüs
Yepyeni Rus Koalitsiya SV kundağı motorlu obüs, seri üretime hazır Rusya'nın devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'ten yapılan açıklamada yepyeni 2S35... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T19:49+0300
2023-11-02T19:49+0300
2023-11-02T19:49+0300
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Çeşitli karasal hedefleri vurma görevini yerine getiren kundağı motorlu obüsün teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, koalitsiya-sv, ukrayna, инфографика
infografik, rusya, koalitsiya-sv, ukrayna, инфографика
2S35 Koalitsiya SV kundağı motorlu obüs
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Yepyeni Rus Koalitsiya SV kundağı motorlu obüs, seri üretime hazır Rusya'nın devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'ten yapılan açıklamada yepyeni 2S35 Koalitsiya SV kundağı motorlu obüsün testlerinin tamamlanıp seri üretime geçmeye hazırlandığı belirtildi.
Çeşitli karasal hedefleri vurma görevini yerine getiren kundağı motorlu obüsün teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.