https://sputniknews.com.tr/20231101/yabanci-ulke-vatandaslari-refah-sinir-kapisindan-misira-gecmeye-basladi-1076954141.html
Yabancı ülke vatandaşları Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmeye başladı
Yabancı ülke vatandaşları Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmeye başladı
Hamas'ın Gazze'den ayrılabileceğini açıkladığı yabancı ülke vatandaşlarının yer aldığı ilk grubun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T11:13+0300
2023-11-01T11:13+0300
2023-11-01T11:23+0300
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AFP, yabancı ülke vatandaşlarının yer aldığı ilk grubun Gazze'den ayrılarak Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır topraklarına geçiş yaptığını bildirdi.AFP'nin haberine göre Mısır hükümeti de, yaklaşık 90 yaralı Filistinli ile 450 civarında yabancı ülke vatandaşı ve çifte vatandaşın geçmesi için Refah Sınır Kapısı'nın istisnai olarak açıldığını ifade etti.Hamas, Gazze'den ayrılabilecek kişilerin listesini yayınladıFilistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze Şeridi’nden, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı kontrol noktası üzerinden ayrılabilecek kişilerin listesini yayınladı. Listede Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Endonezya, Ürdün, Finlandiya, Çekya ve Japonya vatandaşları yer alıyor.Hamas açıklamasında, “1 Kasım'da Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a geçebilecek diğer ülke pasaportu sahiplerinin listelerini yayınlıyoruz. Belgede adı geçen vatandaşların saat 07.00'de (Türkiye saati ile 08.00) kontrol noktasında hazır bulunmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.Kontrol noktasına belirlenen sürede ulaşamayan ve geç gelenlerin sınırı geçmesine izin verilip verilmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi vermeyen Hamas, “Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Endonezya, Ürdün, Finlandiya, Çekya ve Japonya vatandaşları olmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi çalışanları ve bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları çalışanlarının da Gazze'den ayrılmasına izin verilecektir” diye yazdı.Toplamda listelerde en az 430 kişinin bulunduğu kaydedilirken, listede yabancı vatandaşlar ve uluslararası ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarının yanı sıra çifte vatandaşlığa sahip Filistinliler de yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231101/zaharovadan-hamasin-elindeki-rusya-vatandaslarina-iliskin-aciklama-1076953319.html
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Yabancı ülke vatandaşları Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmeye başladı
11:13 01.11.2023 (güncellendi: 11:23 01.11.2023) Abone ol
Hamas'ın Gazze'den ayrılabileceğini açıkladığı yabancı ülke vatandaşlarının yer aldığı ilk grubun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçtiği duyuruldu.
AFP, yabancı ülke vatandaşlarının yer aldığı ilk grubun Gazze'den ayrılarak Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır topraklarına geçiş yaptığını bildirdi.
AFP'nin haberine göre Mısır hükümeti de, yaklaşık 90 yaralı Filistinli ile 450 civarında yabancı ülke vatandaşı ve çifte vatandaşın geçmesi için Refah Sınır Kapısı'nın istisnai olarak açıldığını ifade etti.
Hamas, Gazze'den ayrılabilecek kişilerin listesini yayınladı
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze Şeridi’nden, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı kontrol noktası üzerinden ayrılabilecek kişilerin listesini yayınladı. Listede Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Endonezya, Ürdün, Finlandiya, Çekya ve Japonya vatandaşları yer alıyor.
Hamas açıklamasında, “1 Kasım'da Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a geçebilecek diğer ülke pasaportu sahiplerinin listelerini yayınlıyoruz. Belgede adı geçen vatandaşların saat 07.00'de (Türkiye saati ile 08.00) kontrol noktasında hazır bulunmaları gerekiyor
” ifadelerine yer verildi.
Kontrol noktasına belirlenen sürede ulaşamayan ve geç gelenlerin sınırı geçmesine izin verilip verilmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi vermeyen Hamas, “Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Endonezya, Ürdün, Finlandiya, Çekya ve Japonya vatandaşları olmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi çalışanları ve bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları çalışanlarının da Gazze'den ayrılmasına izin verilecektir
” diye yazdı.
Toplamda listelerde en az 430 kişinin bulunduğu kaydedilirken, listede yabancı vatandaşlar ve uluslararası ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarının yanı sıra çifte vatandaşlığa sahip Filistinliler de yer alıyor.