https://sputniknews.com.tr/20231101/tarih-verildi-emekliye-5-bin-lira-ikramiye-ne-zaman-verilecek-1076957408.html

Tarih verildi: Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman verilecek?

Tarih verildi: Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T12:14+0300

2023-11-01T12:14+0300

2023-11-01T12:56+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

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Çalışamayan emeklilere verilecek tek sefere mahsus 5 bin TL ikramiyeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.Buna göre; emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi kasım ayının 15'ine kadar yapılacak. 12.2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

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