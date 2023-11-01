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Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu
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https://sputniknews.com.tr/20231101/tarih-verildi-emekliye-5-bin-lira-ikramiye-ne-zaman-verilecek-1076957408.html
Tarih verildi: Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman verilecek?
Tarih verildi: Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman verilecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T12:14+0300
2023-11-01T12:56+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
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Çalışamayan emeklilere verilecek tek sefere mahsus 5 bin TL ikramiyeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.Buna göre; emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi kasım ayının 15'ine kadar yapılacak. 12.2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/bakan-simsekten-kur-korumali-mevduat-aciklamasi-1076936200.html
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emekli ikramiyesi 29 ekim, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, emekliye 5 bin tl ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiye, emekliye 5 bin tl ikramiye ne zaman, bakan işıkhan emekliye ikramiye açıklaması
emekli ikramiyesi 29 ekim, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, emekliye 5 bin tl ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiye, emekliye 5 bin tl ikramiye ne zaman, bakan işıkhan emekliye ikramiye açıklaması

Tarih verildi: Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman verilecek?

12:14 01.11.2023 (güncellendi: 12:56 01.11.2023)
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TL - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini belirtti.
Çalışamayan emeklilere verilecek tek sefere mahsus 5 bin TL ikramiyeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

Buna göre; emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi kasım ayının 15'ine kadar yapılacak. 12.2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.
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