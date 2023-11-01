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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/sinir-tanimayan-gazeteciler-israil-filistin-catismasinda-34-gazeteci-olduruldu-1076963137.html
Sınır Tanımayan Gazeteciler: İsrail-Filistin çatışmasında 34 gazeteci öldürüldü
Sınır Tanımayan Gazeteciler: İsrail-Filistin çatışmasında 34 gazeteci öldürüldü
Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 34 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T21:33+0300
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israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
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israil
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf)
christophe deloire
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Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 34 gazetecinin öldürüldüğünü açıklayarak her iki tarafı da savaş suçları işlemekle suçladı.Örgütü yaptığı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ölümleri soruşturmaya çağırdı.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Özellikle Gazze'de gazetecileri hedef alan uluslararası suçların ölçeği, ciddiyeti ve tekrar eden doğası, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı tarafından öncelikli bir soruşturma yapılmasını gerektiriyor" dedi.Genel sekreter açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki sivil bölgeleri bombalaması sırasında öldürüldüğünü söylediği 8 Filistinli gazeteci ve Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde savaşı başlatan kanlı saldırısı sırasında öldürülen 1 İsrailli gazeteci hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısına şikayette bulunulduğunu dile getirdi.Yapılan şikayette, savaşın başlamasından bu yana "Gazze'de 50'den fazla medya kuruluşunun binalarının kasıtlı olarak tamamen ya da kısmen tahrip edilmesine" atıfta bulunulduğu belirtildi.Bu şikayetin grubun 2018'den bu yana Gazze'deki Filistinli gazetecilere karşı savaş suçu işlendiği iddiasıyla yaptığı üçüncü şikayet olduğu belirtildi.Bunlardan ilki Mayıs 2018'de Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' protestoları sırasında öldürülen ve yaralanan gazeteciler hakkında yapılmıştı. İkincisi ise Mayıs 2021'de İsrail'in Gazze Şeridi'nde 20'den fazla medya kuruluşuna düzenlediği hava saldırılarının ardından yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-disisleri-bakani-blinken-cuma-gunu-israile-gidecek-1076955356.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, sınır tanımayan gazeteciler, christophe deloire

Sınır Tanımayan Gazeteciler: İsrail-Filistin çatışmasında 34 gazeteci öldürüldü

21:33 01.11.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail Gazze Bomba Filistin
İsrail Gazze Bomba Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 34 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 34 gazetecinin öldürüldüğünü açıklayarak her iki tarafı da savaş suçları işlemekle suçladı.
Örgütü yaptığı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ölümleri soruşturmaya çağırdı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Özellikle Gazze'de gazetecileri hedef alan uluslararası suçların ölçeği, ciddiyeti ve tekrar eden doğası, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı tarafından öncelikli bir soruşturma yapılmasını gerektiriyor" dedi.
Genel sekreter açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki sivil bölgeleri bombalaması sırasında öldürüldüğünü söylediği 8 Filistinli gazeteci ve Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde savaşı başlatan kanlı saldırısı sırasında öldürülen 1 İsrailli gazeteci hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısına şikayette bulunulduğunu dile getirdi.
Yapılan şikayette, savaşın başlamasından bu yana "Gazze'de 50'den fazla medya kuruluşunun binalarının kasıtlı olarak tamamen ya da kısmen tahrip edilmesine" atıfta bulunulduğu belirtildi.
Bu şikayetin grubun 2018'den bu yana Gazze'deki Filistinli gazetecilere karşı savaş suçu işlendiği iddiasıyla yaptığı üçüncü şikayet olduğu belirtildi.
Bunlardan ilki Mayıs 2018'de Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' protestoları sırasında öldürülen ve yaralanan gazeteciler hakkında yapılmıştı. İkincisi ise Mayıs 2021'de İsrail'in Gazze Şeridi'nde 20'den fazla medya kuruluşuna düzenlediği hava saldırılarının ardından yapıldı.
Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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