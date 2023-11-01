https://sputniknews.com.tr/20231101/sinir-tanimayan-gazeteciler-israil-filistin-catismasinda-34-gazeteci-olduruldu-1076963137.html

Sınır Tanımayan Gazeteciler: İsrail-Filistin çatışmasında 34 gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler: İsrail-Filistin çatışmasında 34 gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 34 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T21:33+0300

2023-11-01T21:33+0300

2023-11-01T21:33+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf)

christophe deloire

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Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 34 gazetecinin öldürüldüğünü açıklayarak her iki tarafı da savaş suçları işlemekle suçladı.Örgütü yaptığı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ölümleri soruşturmaya çağırdı.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Özellikle Gazze'de gazetecileri hedef alan uluslararası suçların ölçeği, ciddiyeti ve tekrar eden doğası, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı tarafından öncelikli bir soruşturma yapılmasını gerektiriyor" dedi.Genel sekreter açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki sivil bölgeleri bombalaması sırasında öldürüldüğünü söylediği 8 Filistinli gazeteci ve Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde savaşı başlatan kanlı saldırısı sırasında öldürülen 1 İsrailli gazeteci hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısına şikayette bulunulduğunu dile getirdi.Yapılan şikayette, savaşın başlamasından bu yana "Gazze'de 50'den fazla medya kuruluşunun binalarının kasıtlı olarak tamamen ya da kısmen tahrip edilmesine" atıfta bulunulduğu belirtildi.Bu şikayetin grubun 2018'den bu yana Gazze'deki Filistinli gazetecilere karşı savaş suçu işlendiği iddiasıyla yaptığı üçüncü şikayet olduğu belirtildi.Bunlardan ilki Mayıs 2018'de Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' protestoları sırasında öldürülen ve yaralanan gazeteciler hakkında yapılmıştı. İkincisi ise Mayıs 2021'de İsrail'in Gazze Şeridi'nde 20'den fazla medya kuruluşuna düzenlediği hava saldırılarının ardından yapıldı.

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filistin

israil

gazze

gazze şeridi

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