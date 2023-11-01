https://sputniknews.com.tr/20231101/sinir-tanimayan-gazeteciler-israil-filistin-catismasinda-34-gazeteci-olduruldu-1076963137.html
Sınır Tanımayan Gazeteciler: İsrail-Filistin çatışmasında 34 gazeteci öldürüldü
Sınır Tanımayan Gazeteciler: İsrail-Filistin çatışmasında 34 gazeteci öldürüldü
Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 34 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T21:33+0300
2023-11-01T21:33+0300
2023-11-01T21:33+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf)
christophe deloire
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076916234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fa3bfde0d1f8e74bbcf3d823d834f77.jpg
Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 34 gazetecinin öldürüldüğünü açıklayarak her iki tarafı da savaş suçları işlemekle suçladı.Örgütü yaptığı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ölümleri soruşturmaya çağırdı.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Özellikle Gazze'de gazetecileri hedef alan uluslararası suçların ölçeği, ciddiyeti ve tekrar eden doğası, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı tarafından öncelikli bir soruşturma yapılmasını gerektiriyor" dedi.Genel sekreter açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki sivil bölgeleri bombalaması sırasında öldürüldüğünü söylediği 8 Filistinli gazeteci ve Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde savaşı başlatan kanlı saldırısı sırasında öldürülen 1 İsrailli gazeteci hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısına şikayette bulunulduğunu dile getirdi.Yapılan şikayette, savaşın başlamasından bu yana "Gazze'de 50'den fazla medya kuruluşunun binalarının kasıtlı olarak tamamen ya da kısmen tahrip edilmesine" atıfta bulunulduğu belirtildi.Bu şikayetin grubun 2018'den bu yana Gazze'deki Filistinli gazetecilere karşı savaş suçu işlendiği iddiasıyla yaptığı üçüncü şikayet olduğu belirtildi.Bunlardan ilki Mayıs 2018'de Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' protestoları sırasında öldürülen ve yaralanan gazeteciler hakkında yapılmıştı. İkincisi ise Mayıs 2021'de İsrail'in Gazze Şeridi'nde 20'den fazla medya kuruluşuna düzenlediği hava saldırılarının ardından yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-disisleri-bakani-blinken-cuma-gunu-israile-gidecek-1076955356.html
filistin
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076916234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad56215c303a93446eb4bdccab511f43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, sınır tanımayan gazeteciler, christophe deloire
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, sınır tanımayan gazeteciler, christophe deloire
Sınır Tanımayan Gazeteciler: İsrail-Filistin çatışmasında 34 gazeteci öldürüldü
Abone ol
Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 34 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 34 gazetecinin öldürüldüğünü açıklayarak her iki tarafı da savaş suçları işlemekle suçladı.
Örgütü yaptığı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ölümleri soruşturmaya çağırdı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Özellikle Gazze'de gazetecileri hedef alan uluslararası suçların ölçeği, ciddiyeti ve tekrar eden doğası, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı tarafından öncelikli bir soruşturma yapılmasını gerektiriyor" dedi.
Genel sekreter açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki sivil bölgeleri bombalaması sırasında öldürüldüğünü söylediği 8 Filistinli gazeteci ve Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde savaşı başlatan kanlı saldırısı sırasında öldürülen 1 İsrailli gazeteci hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısına şikayette bulunulduğunu dile getirdi.
Yapılan şikayette, savaşın başlamasından bu yana "Gazze'de 50'den fazla medya kuruluşunun binalarının kasıtlı olarak tamamen ya da kısmen tahrip edilmesine" atıfta bulunulduğu belirtildi.
Bu şikayetin grubun 2018'den bu yana Gazze'deki Filistinli gazetecilere karşı savaş suçu işlendiği iddiasıyla yaptığı üçüncü şikayet olduğu belirtildi.
Bunlardan ilki Mayıs 2018'de Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' protestoları sırasında öldürülen ve yaralanan gazeteciler hakkında yapılmıştı. İkincisi ise Mayıs 2021'de İsrail'in Gazze Şeridi'nde 20'den fazla medya kuruluşuna düzenlediği hava saldırılarının ardından yapıldı.