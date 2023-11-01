Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait iki Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Atatürk, "Filistin'e el sürülemez" dedi mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu rapor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Can Atalay'ın dosyası Yargıtay'a gönderildi
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Gazze’deki mücadele NATO’ya karşı bir mücadele
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
17:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek
18:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
19:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İsrail-Filistin çatışması yeni bir boyuta evriliyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomide hedefler 2053'e ertelendi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı: Sektörde 'şüpheli' olgusu tekrar değerlendirilmeli
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
İsrail'in kara harekatı ve sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
18:32
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
18:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
18:49
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
19:40
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231101/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-iki-su-27-savas-ucagi-dusuruldu-1076972944.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait iki Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait iki Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kuroyedovka ve Novoselovka bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki Su-27... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T17:54+0300
2023-11-01T17:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
kiev
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugans halk cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076972787_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_5234b86947d4a85396c8c61e2afcb38b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kupyansk yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov’un Sinkovka bölgesindeki iki saldırı püskürtüldü. Burada, Ukraynalı 245 asker, 2 otomobil, ABD yapımı iki M777 topçu sistemi, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüs, bir Msta-B obüs ve iki Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi. Ayrıca Volçansk ve Ogurtsovo bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat depoları vuruldu.Krasnıy Liman yönünde, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Petrovskiy ve Serebryanskiy bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin iki saldırısı püskürtüldü. Çervona Dibrova bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücünün biriktiği alan vuruldu. Ukraynalı 200’e yakın asker, 3 otomobil ve İngiltere yapımı AS-90 kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.Donetsk yönünde, DHC’nin Kurdyumovka ve Kleşeyevka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 245 asker etkisiz hale getirildi. Aralarında Alman yapımı Leopard'ın da bulunduğu 3 tank, 3 otomobil ve 2 D-30 obüsü yok edildi. Kuroyedovka ve Novoselovka bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki Su-27 uçağı düşürüldü.Güney Donetsk yönünde, DHC’nin Ugledar, Urojayniy ve Staromayorskiy bölgelerinde Ukrayna birlikleri ve bölgesel savunma kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Bu bölgelerde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları 190'dan fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve 6 otomobil olarak gerçekleşti.Zaporojye yönünde, Rabotino ve Verbovoye bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 80 asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüs ve bir D-30 obüs imha edildi.Herson yönünde, Ukraynalı 80 asker etkisiz hale getirildi, 4 otomobil yok edildi.Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 520 uçak, 254 helikopter, 8 bin 512 insansız hava aracı (İHA), 441 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 89 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1172 çoklu roketatar sistemi aracı, 6 bin 941 sahra ve havan topu ile 14 bin 865 adet farklı askeri araç imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinin-uzerinde-ucak-tipi-bir-iha-dusurdu-1076970062.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076972787_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_15ae6e444126f0ef0c0b12bd8d1c3ea0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kiev, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugans halk cumhuriyeti
ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kiev, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugans halk cumhuriyeti

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait iki Su-27 savaş uçağı düşürüldü

17:54 01.11.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVSu-27 savaş uçağı Ukrayna
Su-27 savaş uçağı Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kuroyedovka ve Novoselovka bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki Su-27 uçağını düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kupyansk yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov’un Sinkovka bölgesindeki iki saldırı püskürtüldü. Burada, Ukraynalı 245 asker, 2 otomobil, ABD yapımı iki M777 topçu sistemi, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüs, bir Msta-B obüs ve iki Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi. Ayrıca Volçansk ve Ogurtsovo bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat depoları vuruldu.
Krasnıy Liman yönünde, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Petrovskiy ve Serebryanskiy bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin iki saldırısı püskürtüldü. Çervona Dibrova bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücünün biriktiği alan vuruldu. Ukraynalı 200’e yakın asker, 3 otomobil ve İngiltere yapımı AS-90 kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.
Donetsk yönünde, DHC’nin Kurdyumovka ve Kleşeyevka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 245 asker etkisiz hale getirildi. Aralarında Alman yapımı Leopard'ın da bulunduğu 3 tank, 3 otomobil ve 2 D-30 obüsü yok edildi. Kuroyedovka ve Novoselovka bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki Su-27 uçağı düşürüldü.
Güney Donetsk yönünde, DHC’nin Ugledar, Urojayniy ve Staromayorskiy bölgelerinde Ukrayna birlikleri ve bölgesel savunma kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Bu bölgelerde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları 190'dan fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve 6 otomobil olarak gerçekleşti.
Zaporojye yönünde, Rabotino ve Verbovoye bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 80 asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüs ve bir D-30 obüs imha edildi.
Herson yönünde, Ukraynalı 80 asker etkisiz hale getirildi, 4 otomobil yok edildi.
Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 520 uçak, 254 helikopter, 8 bin 512 insansız hava aracı (İHA), 441 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 89 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1172 çoklu roketatar sistemi aracı, 6 bin 941 sahra ve havan topu ile 14 bin 865 adet farklı askeri araç imha edildi.
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
Ukrayna krizi
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinin üzerinde uçak tipi bir İHA düşürdü
17:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала