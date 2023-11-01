https://sputniknews.com.tr/20231101/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-iki-su-27-savas-ucagi-dusuruldu-1076972944.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait iki Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait iki Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kuroyedovka ve Novoselovka bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki Su-27... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T17:54+0300

2023-11-01T17:54+0300

2023-11-01T17:54+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kupyansk yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov’un Sinkovka bölgesindeki iki saldırı püskürtüldü. Burada, Ukraynalı 245 asker, 2 otomobil, ABD yapımı iki M777 topçu sistemi, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüs, bir Msta-B obüs ve iki Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi. Ayrıca Volçansk ve Ogurtsovo bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat depoları vuruldu.Krasnıy Liman yönünde, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Petrovskiy ve Serebryanskiy bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin iki saldırısı püskürtüldü. Çervona Dibrova bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücünün biriktiği alan vuruldu. Ukraynalı 200’e yakın asker, 3 otomobil ve İngiltere yapımı AS-90 kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.Donetsk yönünde, DHC’nin Kurdyumovka ve Kleşeyevka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 245 asker etkisiz hale getirildi. Aralarında Alman yapımı Leopard'ın da bulunduğu 3 tank, 3 otomobil ve 2 D-30 obüsü yok edildi. Kuroyedovka ve Novoselovka bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki Su-27 uçağı düşürüldü.Güney Donetsk yönünde, DHC’nin Ugledar, Urojayniy ve Staromayorskiy bölgelerinde Ukrayna birlikleri ve bölgesel savunma kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Bu bölgelerde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları 190'dan fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve 6 otomobil olarak gerçekleşti.Zaporojye yönünde, Rabotino ve Verbovoye bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 80 asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüs ve bir D-30 obüs imha edildi.Herson yönünde, Ukraynalı 80 asker etkisiz hale getirildi, 4 otomobil yok edildi.Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 520 uçak, 254 helikopter, 8 bin 512 insansız hava aracı (İHA), 441 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 89 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1172 çoklu roketatar sistemi aracı, 6 bin 941 sahra ve havan topu ile 14 bin 865 adet farklı askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinin-uzerinde-ucak-tipi-bir-iha-dusurdu-1076970062.html

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