https://sputniknews.com.tr/20231101/rusya-disisleri-ruslarin-refah-sinir-kapisindan-cikmasi-icin-tum-taraflarla-calisiyoruz-1076975018.html

Rusya Dışişleri: Rusların Refah Sınır Kapısı'ndan çıkması için tüm taraflarla çalışıyoruz

Rusya Dışişleri: Rusların Refah Sınır Kapısı'ndan çıkması için tüm taraflarla çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Gazze'deki Rus vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesi için İsrail, Mısır ve Filistin ile çalışma... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T18:41+0300

2023-11-01T18:41+0300

2023-11-01T18:45+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

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Gazetecilere açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, bugün belirli sayıda yabancı ülke vatandaşı için açılan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Rusya vatandaşlarını çıkarmak için yaptıkları çalışmalara dair bilgi verdi.Mevcut krizin en başından beri Rusya'nın Gazze'deki vatandaşlarını Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliye edebilmek için tüm müdahil taraflarla, hem İsrail hem Filistin hem de Mısır temsilcileriyle çalıştıklarını anlatan Bogdanov, bu konuda mutabakat sağlamak için uzun süredir çabaladıklarını kaydetti.Bogdanov, "Eğer bir ilerleme olursa, çok mutlu olacağım. Zira bu konuda anlaşmaya varabilmek için oldukça uzun süredir çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Sabah saatlerinde Hamas, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısınden, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden ayrılabilecek kişilerin listesini yayınlamış ve listede Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Endonezya, Ürdün, Finlandiya, Çekya ve Japonya vatandaşları yer aldığı görülmüştü.Hamas'tan gelen açıklamanın ardından AFP, yabancı ülke vatandaşlarının yer aldığı ilk grubun Gazze'den ayrılarak Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır topraklarına geçiş yaptığını bildirmişti.Mısır hükümeti de, yaklaşık 90 yaralı Filistinli ile 450 civarında yabancı ülke vatandaşı ve çifte vatandaşın geçmesi için Refah Sınır Kapısı'nın istisnai olarak açıldığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231101/yabanci-ulke-vatandaslari-refah-sinir-kapisindan-misira-gecmeye-basladi-1076954141.html

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refah sınır kapısı

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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı