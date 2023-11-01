https://sputniknews.com.tr/20231101/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinin-uzerinde-ucak-tipi-bir-iha-dusurdu-1076970062.html
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinin üzerinde uçak tipi bir İHA düşürdü
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinin üzerinde uçak tipi bir İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracını daha imha ettiklerini... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T17:01+0300
2023-11-01T17:01+0300
2023-11-01T17:01+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
belgorod
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfc32366b10505899db8d641fb3aa3d1.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha etti.Açıklamada, “1 Kasım tarihinde, Moskova saatiyle 14.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir başka girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.‘Rus hava savunma sistemleri Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha etti’Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah saatlerinde de hava savunma sistemlerinin biri Bryansk, diğeri Kursk bölgesinde olmak üzere Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını imha ettiklerini bildirmişti.Açıklamada, “1 Kasım’dan önceki gece boyunca Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'lar kullanarak düzenlediği terör saldırıları önlendi” denilmişti.Açıklamada ayrıca gece saatlerinde Kursk bölgesinde 2 İHA daha düşürüldüğü de ifade edilmişti.Ukrayna ordusu Rusya’nın sınıra yakın bölgelerini düzenli olarak bombalıyor, İHA saldırıları ve sabotajlar düzenliyor.Bölgelerde terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
https://sputniknews.com.tr/20231101/soygu-yeni-nato-silahlarina-ragmen-kiev-rejimi-yenilgiye-ugruyor-1076965262.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0de1c472cf9d764aa6ab073f8ecaef87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), belgorod
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), belgorod
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinin üzerinde uçak tipi bir İHA düşürdü
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracını daha imha ettiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha etti.
Açıklamada, “1 Kasım tarihinde, Moskova saatiyle 14.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir başka girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
‘Rus hava savunma sistemleri Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha etti’
Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah saatlerinde de hava savunma sistemlerinin biri Bryansk, diğeri Kursk bölgesinde olmak üzere Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını imha ettiklerini bildirmişti.
Açıklamada, “1 Kasım’dan önceki gece boyunca Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'lar kullanarak düzenlediği terör saldırıları önlendi” denilmişti.
Açıklamada ayrıca gece saatlerinde Kursk bölgesinde 2 İHA daha düşürüldüğü de ifade edilmişti.
Ukrayna ordusu Rusya’nın sınıra yakın bölgelerini düzenli olarak bombalıyor, İHA saldırıları ve sabotajlar düzenliyor.
Bölgelerde terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.