https://sputniknews.com.tr/20231101/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinin-uzerinde-ucak-tipi-bir-iha-dusurdu-1076970062.html

Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinin üzerinde uçak tipi bir İHA düşürdü

Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinin üzerinde uçak tipi bir İHA düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracını daha imha ettiklerini... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T17:01+0300

2023-11-01T17:01+0300

2023-11-01T17:01+0300

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belgorod

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha etti.Açıklamada, “1 Kasım tarihinde, Moskova saatiyle 14.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir başka girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.‘Rus hava savunma sistemleri Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha etti’Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah saatlerinde de hava savunma sistemlerinin biri Bryansk, diğeri Kursk bölgesinde olmak üzere Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını imha ettiklerini bildirmişti.Açıklamada, “1 Kasım’dan önceki gece boyunca Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'lar kullanarak düzenlediği terör saldırıları önlendi” denilmişti.Açıklamada ayrıca gece saatlerinde Kursk bölgesinde 2 İHA daha düşürüldüğü de ifade edilmişti.Ukrayna ordusu Rusya’nın sınıra yakın bölgelerini düzenli olarak bombalıyor, İHA saldırıları ve sabotajlar düzenliyor.Bölgelerde terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.

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