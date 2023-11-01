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Putin: Rusya’daki genel ekonomik durum istikrarlı gelişiyor
Putin: Rusya’daki genel ekonomik durum istikrarlı gelişiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son istatistiklere göre Rusya’daki genel ekonomik durumun öngörülebilir şekilde geliştiğini belirtti. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T21:33+0300
2023-11-01T22:08+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ekonomi
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Rusya lideri Putin bugün ekonomik konulu toplantıda, “Son istatistikler, genel ekonomik durumun tahminlere uygun olarak öngörülebilir şekilde geliştiğini gösteriyor. Bu yılın ilk 9 ayında Rus ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 büyüdü” ifadesini kullandı.Putin, Ağustos ve Eylül aylarında ekonomik büyümenin yüzde 5.2 olarak gerçekleştiğini kaydetti.Ücretlerin de artış gösterdiğini dile getiren ülke lideri, “Bu yılın ilk 8 ayında ücretlerde reel yüzde 7.9 artış oldu. Yani ücretler enflasyondan daha hızlı artıyor” dedi.‘Yaptırımlar yabancıların kafasını karıştırdı’Batı ülkelerinin son yıllarda Rusya’ya karşı sayısız yaptırım paketi uyguladığını anımsatan Rusya Devlet Başkanı Putin, “Bu yaptırımlar aslında onların kafalarını karıştırdı. Bizi cezalandırmaya çalışırken sonuç olarak istatistiklere bakarsak kendi ekonomilerine ve istihdamlarına darbe vurmuş oldular” yorumunda bulundu.Batı ülkelerinin fantezilerinde saçmalık noktasına geldiklerini dile getiren Putin, “Rusya’ya tornavida, iğne ve benzeri ürünlerin ithalatını yasaklamayı teklif ediyorlar” dedi.'Aslında buraya ne kadar az ıvır zıvır gelirse o kadar iyi'"Aslında buraya ne kadar az ıvır zıvır gelirse o kadar iyi” diyen Rus lider, “Böylece Avrupa’nın büyük şehirlerinden buraya tahtakurularının ihraç edilme riski de azalmış olur” diye ekledi.Putin, yaptırım saldırganlığının potansiyeli neredeyse tükenirken kritik önem sahip küresel altyapı tesislerine yönelik sabotajlardan endişe duyduklarını söyledi.‘Kuzey Akım’a benzer provokasyonlar tekrarlanabilir’Batı’nın, Finlandiya ve Estonya arasındaki doğalgaz boru hattındaki kazadan Rusya’yı sorumlu tutmaya çalıştığını anımsatan Devlet Başkanı Putin, “Bu boru hattı aslında bir şey değil, hacimler cüzi. Yine de bize zarar vermek için bu tür küçük olayları bize karşı kullanabilirler” ifadesini kullandı.Kuzey Akım’a benzer provokasyonların tekrarlanabileceğini kaydeden Putin, Rusya’daki işletmelerin güvenli ve istikrarlı şekilde çalışmasını sağlamanın yanı sıra, dış ticaret ilişkilerinin ve lojistik yollarının güvenilirliğini korumak için bu tür risklerin önceden hesaplanması ve yaşanmadan tepkilerin verilmesi gerektiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/putin-ve-lukasenko-rusya-belarus-birlik-devletinin-entegrasyon-surecini-konustu-1076969768.html
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rusya, vladimir putin, ekonomi
rusya, vladimir putin, ekonomi

Putin: Rusya’daki genel ekonomik durum istikrarlı gelişiyor

21:33 01.11.2023 (güncellendi: 22:08 01.11.2023)
© POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son istatistiklere göre Rusya’daki genel ekonomik durumun öngörülebilir şekilde geliştiğini belirtti.
Rusya lideri Putin bugün ekonomik konulu toplantıda, “Son istatistikler, genel ekonomik durumun tahminlere uygun olarak öngörülebilir şekilde geliştiğini gösteriyor. Bu yılın ilk 9 ayında Rus ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 büyüdü” ifadesini kullandı.
Putin, Ağustos ve Eylül aylarında ekonomik büyümenin yüzde 5.2 olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Ücretlerin de artış gösterdiğini dile getiren ülke lideri, “Bu yılın ilk 8 ayında ücretlerde reel yüzde 7.9 artış oldu. Yani ücretler enflasyondan daha hızlı artıyor” dedi.

‘Yaptırımlar yabancıların kafasını karıştırdı’

Batı ülkelerinin son yıllarda Rusya’ya karşı sayısız yaptırım paketi uyguladığını anımsatan Rusya Devlet Başkanı Putin, “Bu yaptırımlar aslında onların kafalarını karıştırdı. Bizi cezalandırmaya çalışırken sonuç olarak istatistiklere bakarsak kendi ekonomilerine ve istihdamlarına darbe vurmuş oldular” yorumunda bulundu.
Batı ülkelerinin fantezilerinde saçmalık noktasına geldiklerini dile getiren Putin, “Rusya’ya tornavida, iğne ve benzeri ürünlerin ithalatını yasaklamayı teklif ediyorlar” dedi.

'Aslında buraya ne kadar az ıvır zıvır gelirse o kadar iyi'

"Aslında buraya ne kadar az ıvır zıvır gelirse o kadar iyi” diyen Rus lider, “Böylece Avrupa’nın büyük şehirlerinden buraya tahtakurularının ihraç edilme riski de azalmış olur” diye ekledi.
Putin, yaptırım saldırganlığının potansiyeli neredeyse tükenirken kritik önem sahip küresel altyapı tesislerine yönelik sabotajlardan endişe duyduklarını söyledi.

‘Kuzey Akım’a benzer provokasyonlar tekrarlanabilir’

Batı’nın, Finlandiya ve Estonya arasındaki doğalgaz boru hattındaki kazadan Rusya’yı sorumlu tutmaya çalıştığını anımsatan Devlet Başkanı Putin, “Bu boru hattı aslında bir şey değil, hacimler cüzi. Yine de bize zarar vermek için bu tür küçük olayları bize karşı kullanabilirler” ifadesini kullandı.
Kuzey Akım’a benzer provokasyonların tekrarlanabileceğini kaydeden Putin, Rusya’daki işletmelerin güvenli ve istikrarlı şekilde çalışmasını sağlamanın yanı sıra, dış ticaret ilişkilerinin ve lojistik yollarının güvenilirliğini korumak için bu tür risklerin önceden hesaplanması ve yaşanmadan tepkilerin verilmesi gerektiğini söyledi.
Vladimir Putin - Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyon sürecini konuştu
17:50
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