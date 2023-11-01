https://sputniknews.com.tr/20231101/milanoda-sokaklar-gol-oldu-metro-istasyonlarini-su-basti-1076953579.html
İtalya Milano'da sokaklar göl oldu: Metro istasyonlarını su bastı
İtalya Milano'da sokaklar göl oldu: Metro istasyonlarını su bastı
İtalya'nın kuzeyindeki Seveso Nehri'nin şiddetli yağış sonucu taşmasıyla Milano sokakları göle döndü. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T10:57+0300
2023-11-01T10:57+0300
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dünya
video
milano
italya
sel
yağmur
seveso nehri
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İtalya’nın kuzeyindeki sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.Milano ve Brianza şehirlerini vuran şiddetli yağış sonucu Seveso Nehri taştı. Milano’da cadde ve sokaklar göle dönerken, Porta Garibaldi metro istasyonu sular altında kaldı. Ulaşımda aksamalar meydana geldi.Milano yakınlarındaki Mediglia'da ise şiddetli fırtınanın etkisiyle bir ağacın devrilmesi sonucu aracında mahsur kalan kadın ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
milano
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Milano'da sokaklar göl oldu
Milano'da sokaklar göl oldu
2023-11-01T10:57+0300
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video, milano, italya, sel, yağmur, seveso nehri, видео
video, milano, italya, sel, yağmur, seveso nehri, видео
İtalya Milano'da sokaklar göl oldu: Metro istasyonlarını su bastı
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İtalya'nın kuzeyindeki Seveso Nehri'nin şiddetli yağış sonucu taşmasıyla Milano sokakları göle döndü.
İtalya’nın kuzeyindeki sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Milano ve Brianza şehirlerini vuran şiddetli yağış sonucu Seveso Nehri taştı.
Milano’da cadde ve sokaklar göle dönerken, Porta Garibaldi metro istasyonu sular altında kaldı. Ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Milano yakınlarındaki Mediglia'da ise şiddetli fırtınanın etkisiyle bir ağacın devrilmesi sonucu aracında mahsur kalan kadın ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.