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https://sputniknews.com.tr/20231101/milanoda-sokaklar-gol-oldu-metro-istasyonlarini-su-basti-1076953579.html
İtalya Milano'da sokaklar göl oldu: Metro istasyonlarını su bastı
İtalya Milano'da sokaklar göl oldu: Metro istasyonlarını su bastı
İtalya'nın kuzeyindeki Seveso Nehri'nin şiddetli yağış sonucu taşmasıyla Milano sokakları göle döndü. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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İtalya’nın kuzeyindeki sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.Milano ve Brianza şehirlerini vuran şiddetli yağış sonucu Seveso Nehri taştı. Milano’da cadde ve sokaklar göle dönerken, Porta Garibaldi metro istasyonu sular altında kaldı. Ulaşımda aksamalar meydana geldi.Milano yakınlarındaki Mediglia'da ise şiddetli fırtınanın etkisiyle bir ağacın devrilmesi sonucu aracında mahsur kalan kadın ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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video, milano, italya, sel, yağmur, seveso nehri, видео
video, milano, italya, sel, yağmur, seveso nehri, видео

İtalya Milano'da sokaklar göl oldu: Metro istasyonlarını su bastı

10:57 01.11.2023
© İHA
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İtalya'nın kuzeyindeki Seveso Nehri'nin şiddetli yağış sonucu taşmasıyla Milano sokakları göle döndü.
İtalya’nın kuzeyindeki sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Milano ve Brianza şehirlerini vuran şiddetli yağış sonucu Seveso Nehri taştı.

Milano’da cadde ve sokaklar göle dönerken, Porta Garibaldi metro istasyonu sular altında kaldı. Ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Milano yakınlarındaki Mediglia'da ise şiddetli fırtınanın etkisiyle bir ağacın devrilmesi sonucu aracında mahsur kalan kadın ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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