https://sputniknews.com.tr/20231101/metroda-tukuruk-kavgasi-boks-ringini-aratmadi-1076951752.html
Metroda ‘tükürük’ kavgası: Boks ringini aratmadı
Metroda ‘tükürük’ kavgası: Boks ringini aratmadı
4. Levent’te metroda yolculuk yapan iki şahıs arasında yüzüne tükürdüğü iddiasıyla kavga çıktı. Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T10:23+0300
2023-11-01T10:23+0300
2023-11-01T10:23+0300
türkiye
istanbul
metro
kavga
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Kağıthane 4. Levent metro durağında, iddiaya göre yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Bir şahıs diğerinin yüzüne tükürdü. Ardından 2 kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı gören diğer arkadaşları ve yolcular da olaya dahil olunca metro bir anda boks ringine döndü.Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/esenyurtta-emlakciya-satirli-saldiri-1076792950.html
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istanbul, metro, kavga
Metroda ‘tükürük’ kavgası: Boks ringini aratmadı
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4. Levent’te metroda yolculuk yapan iki şahıs arasında yüzüne tükürdüğü iddiasıyla kavga çıktı. Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırdı.
Kağıthane 4. Levent metro durağında, iddiaya göre yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Bir şahıs diğerinin yüzüne tükürdü. Ardından 2 kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı gören diğer arkadaşları ve yolcular da olaya dahil olunca metro bir anda boks ringine döndü.
Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı.