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Meteoroloji'den son hava tahmini: İstanbul ve çok sayıda il için 'saatli' uyarı
Meteoroloji'den son hava tahmini: İstanbul ve çok sayıda il için 'saatli' uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahminini paylaştı. 3 büyükşehir ve çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, öğle... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T06:59+0300
2023-11-01T06:59+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji 1 Kasım'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BURSA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 23°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 27°CParçalı bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 25°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay kıyılarının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 24°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu, öğle saatlerinde Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 22°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 23°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 26°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde (Çorum hariç) Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 25°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 18°CParçalı bulutluMALATYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 27°CParçalı bulutluSİİRT °C, 26°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 29°CParçalı bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den son hava tahmini: İstanbul ve çok sayıda il için 'saatli' uyarı

06:59 01.11.2023
© AA / Hakan Akgünİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA / Hakan Akgün
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahminini paylaştı. 3 büyükşehir ve çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenirken hava sıcaklığı ise azalışa geçiyor.
Meteoroloji 1 Kasım'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay kıyılarının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu, öğle saatlerinde Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde (Çorum hariç) Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı bulutlu
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