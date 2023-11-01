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Meteoroloji'den 9 il için uyarı geldi
Meteoroloji'den 9 il için uyarı geldi
Meteoroloji Marmara ve Ege Bölgesi'nde 9 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulunarak, dikkatli olunmasını istedi. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T23:55+0300
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meteoroloji
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji’den yapılan uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevrelerinde perşembe yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.Meteoroloji'den aldığı bilgiye göre AFAD bölge sakinlerine "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231030/meteoroloji-istanbul-ve-cok-sayida-il-icin-tarih-verdi-yagisli-hava-geliyor-sicakliklar-azalacak-1076870801.html
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perşembe günü hava nasıl olacak, meteoroloji 9 il için uyardı, son hava tahminleri, meteoroloji uyardı, yarın hangi bölgelerde sağanak var, yarın yağmur var mı,
perşembe günü hava nasıl olacak, meteoroloji 9 il için uyardı, son hava tahminleri, meteoroloji uyardı, yarın hangi bölgelerde sağanak var, yarın yağmur var mı,

Meteoroloji'den 9 il için uyarı geldi

23:55 01.11.2023 (güncellendi: 23:56 01.11.2023)
© AA / Kadir Kemal BeharYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA / Kadir Kemal Behar
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Meteoroloji Marmara ve Ege Bölgesi'nde 9 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulunarak, dikkatli olunmasını istedi.
Meteoroloji’den yapılan uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevrelerinde perşembe yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Meteoroloji'den aldığı bilgiye göre AFAD bölge sakinlerine "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" uyarısında bulundu.
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji İstanbul ve çok sayıda il için tarih verdi: Yağışlı hava geliyor, sıcaklıklar azalacak
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