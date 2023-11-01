https://sputniknews.com.tr/20231101/meteorolojiden-9-il-icin-uyari-geldi-1076981217.html
Meteoroloji'den 9 il için uyarı geldi
Meteoroloji'den 9 il için uyarı geldi
Meteoroloji Marmara ve Ege Bölgesi'nde 9 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulunarak, dikkatli olunmasını istedi. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T23:55+0300
2023-11-01T23:55+0300
2023-11-01T23:56+0300
türkiye
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış
uyarı
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Meteoroloji’den yapılan uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevrelerinde perşembe yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.Meteoroloji'den aldığı bilgiye göre AFAD bölge sakinlerine "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231030/meteoroloji-istanbul-ve-cok-sayida-il-icin-tarih-verdi-yagisli-hava-geliyor-sicakliklar-azalacak-1076870801.html
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perşembe günü hava nasıl olacak, meteoroloji 9 il için uyardı, son hava tahminleri, meteoroloji uyardı, yarın hangi bölgelerde sağanak var, yarın yağmur var mı,
perşembe günü hava nasıl olacak, meteoroloji 9 il için uyardı, son hava tahminleri, meteoroloji uyardı, yarın hangi bölgelerde sağanak var, yarın yağmur var mı,
Meteoroloji'den 9 il için uyarı geldi
23:55 01.11.2023 (güncellendi: 23:56 01.11.2023) Abone ol
Meteoroloji Marmara ve Ege Bölgesi'nde 9 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulunarak, dikkatli olunmasını istedi.
Meteoroloji’den yapılan uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevrelerinde perşembe yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Meteoroloji'den aldığı bilgiye göre AFAD bölge sakinlerine "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" uyarısında bulundu.