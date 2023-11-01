https://sputniknews.com.tr/20231101/luksemburg-ve-slovenya-buyukelcileri-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubu-sundu-1076972484.html
Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Slovenya Büyükelçisi Rencelj ile ayrı ayrı görüştü. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T17:12+0300
2023-11-01T17:12+0300
2023-11-01T17:12+0300
türkiye
güven mektubu
lüksemburg
slovenya
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj'i kabul etti.Görüşmelerde Büyükelçi Faber ve Rencelj, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
türkiye
lüksemburg
slovenya
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güven mektubu, lüksemburg, slovenya, recep tayyip erdoğan
güven mektubu, lüksemburg, slovenya, recep tayyip erdoğan
Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Slovenya Büyükelçisi Rencelj ile ayrı ayrı görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj'i kabul etti.
Görüşmelerde Büyükelçi Faber ve Rencelj, Erdoğan'a güven mektubu sundu.