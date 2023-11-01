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Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama
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Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Slovenya Büyükelçisi Rencelj ile ayrı ayrı görüştü. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T17:12+0300
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güven mektubu
lüksemburg
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber'i ​​​​​​​kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj'i kabul etti.Görüşmelerde Büyükelçi Faber ve Rencelj, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
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güven mektubu, lüksemburg, slovenya, recep tayyip erdoğan
güven mektubu, lüksemburg, slovenya, recep tayyip erdoğan

Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

17:12 01.11.2023
© AALüksemburg Büyükelçisi Faber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Lüksemburg Büyükelçisi Faber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Slovenya Büyükelçisi Rencelj ile ayrı ayrı görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber'i ​​​​​​​kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj'i kabul etti.
Görüşmelerde Büyükelçi Faber ve Rencelj, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
© AA / Murat KulaBüyükelçi Rencelj, dört çocuğu ve eşiyle bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi
Büyükelçi Rencelj, dört çocuğu ve eşiyle bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
Büyükelçi Rencelj, dört çocuğu ve eşiyle bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi
© AA / Murat Kula
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