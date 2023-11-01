https://sputniknews.com.tr/20231101/indirim-kampanyasina-dahil-olmayan-isletmelere-cagri-1076969092.html

İndirim kampanyasına dahil olmayan işletmelere çağrı

İndirim kampanyasına dahil olmayan işletmelere çağrı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Düzgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Enflasyonla Topyekün Mücadele" çağrısına... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T16:15+0300

2023-11-01T16:15+0300

2023-11-01T16:15+0300

ekonomi

indirim

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market

türkiye

ticaret bakanlığı

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TPF'den yapılan açıklamada, kuruluşun Türkiye genelindeki 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanı ile faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, "Enflasyonla Topyekün Mücadele" çağrısına destek veren yerel zincir marketlere, üretici, tedarikçi, lojistikçi ve süreci destekleyen tüm kurumlara teşekkür etti.Gıda perakende sektörünün ürünleri tüketiciye ulaştıran bir aracı olmanın ötesinde, istihdam sağlama, üreticileri destekleme, ekonomik büyümeye katkıda bulunma ve vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırma misyonu üstlendiğini belirten Düzgün, "Yerel zincirler olarak vatandaşlarımızın bütçelerine katkıda bulunmak ve ekonomik istikrara katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.Düzgün açıklamasını şöyle sürdürdü:Düzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Enflasyonla Topyekün Mücadele" çağrısının ardından 400'den fazla firma ve 50 bine yakın şubesiyle destek veren birçok sektörden biri olduklarını belirterek, "Türkiye’deki 81 ildeki yerel zincirler olarak, biz devletimizin, vatandaşımızın her daim yanındayız. Vatandaşlarımızın bütçelerine destek olma amacıyla elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ekonomik baskılar nedeniyle fiyat karşılaştırması yapmak ve daha uygun fiyatlı ürün bulmak için zaman harcayan vatandaşlarımızın market sepetlerini daha erişilebilir fiyatlara doldurabilmeleri için sektörümüzün tüm taraflarından çabalarını esirgememelerini özellikle rica ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz, bu zorlu ekonomik koşulları tek yürek hareket ederek aşacağımıza yürekten inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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indirim, efsane indirim, market, türkiye, ticaret bakanlığı