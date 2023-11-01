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İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı
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Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı
Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı
Gazeteci Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı

15:12 01.11.2023
© Fotoğraf : TwitterTolga Şardan
Tolga Şardan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Gazeteci Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.
Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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