Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
© AA / Arife KarakumFenerbahçe oyuncusu Rodrigo Becao
© AA / Arife Karakum
Fenerbahçe, futbolcuları Becao ve Fred'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. Becao yaklaşık 3 ay, Fred ise 3 hafta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında sakatlanan Rodrigo Becao, Fred ve Samet Akaydin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan duyuruda Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması tespit edildiği bildirildi. Becao'nun yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Fred ise yaklaşık 3 hafta formasından uzak kalacak.
Fenerbahçe'den yapılan duyuruda Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması tespit edildiği bildirildi. Becao'nun yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Fred ise yaklaşık 3 hafta formasından uzak kalacak.
Trabzonspor maçında Samet-Oosterwolde ikilisinin stoper hattığını oluşturması bekleniyor.
Açıklama yapıldı
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 1, 2023
Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun… pic.twitter.com/qbxGdlrkgH