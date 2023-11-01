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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe, futbolcuları Becao ve Fred'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. Becao yaklaşık 3 ay, Fred ise 3 hafta forma giyemeyecek. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T11:42+0300
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spor
fenerbahçe
rodrigo becao
sakatlık
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Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında sakatlanan Rodrigo Becao, Fred ve Samet Akaydin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Fenerbahçe'den yapılan duyuruda Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması tespit edildiği bildirildi. Becao'nun yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Fred ise yaklaşık 3 hafta formasından uzak kalacak.Trabzonspor maçında Samet-Oosterwolde ikilisinin stoper hattığını oluşturması bekleniyor. Açıklama yapıldıFenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
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fenerbahçe, rodrigo becao, sakatlık
fenerbahçe, rodrigo becao, sakatlık

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

11:42 01.11.2023
© AA / Arife KarakumFenerbahçe oyuncusu Rodrigo Becao
Fenerbahçe oyuncusu Rodrigo Becao - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA / Arife Karakum
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Fenerbahçe, futbolcuları Becao ve Fred'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. Becao yaklaşık 3 ay, Fred ise 3 hafta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında sakatlanan Rodrigo Becao, Fred ve Samet Akaydin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan duyuruda Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması tespit edildiği bildirildi. Becao'nun yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Fred ise yaklaşık 3 hafta formasından uzak kalacak.
Trabzonspor maçında Samet-Oosterwolde ikilisinin stoper hattığını oluşturması bekleniyor.

Açıklama yapıldı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
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