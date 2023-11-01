https://sputniknews.com.tr/20231101/eski-pentagon-danismani-ukrayna-ordusu-isyan-baslatabilir-1076931506.html

Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir

Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir

Eski Pentagon danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kiev rejimine isyan edebileceğini belirtti. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, YouTube’da yayınlanan Stephen Gardner kanalına demecinde, Ukrayna ordusunun büyük kayıplar nedeniyle Kiev rejimine karşı isyan edebileceğini söyledi.McGregor, “Ukrayna'da yalnızca üç veya dört kişilik gruplardan oluşan askerler var. Bir müfrezenin tamamını değiştirmeye çalışırlarsa, her şeyin Ukrayna hükümetine karşı bir ayaklanmayla sonuçlanacağından korkuyorlar" dedi.Parçalanmakta olan bir ordudan bahsettiğini ifade eden McGregor, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm çatışma boyunca büyük kayıplar verdiğini ve ölü sayısının yarım milyon civarında olabileceğini belirterek, çok sayıda ağır yaralı askerin de hesaba katılması gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231031/eski-pentagon-danismani-rusya-dogu-avrupa-icin-tehdit-olusturmuyor-1076926887.html

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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna genelkurmay başkanlığı, vladimir zelenskiy, douglas mcgregor