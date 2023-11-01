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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231101/eski-pentagon-danismani-ukrayna-ordusu-isyan-baslatabilir-1076931506.html
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
Eski Pentagon danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kiev rejimine isyan edebileceğini belirtti. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T00:20+0300
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, YouTube’da yayınlanan Stephen Gardner kanalına demecinde, Ukrayna ordusunun büyük kayıplar nedeniyle Kiev rejimine karşı isyan edebileceğini söyledi.McGregor, “Ukrayna'da yalnızca üç veya dört kişilik gruplardan oluşan askerler var. Bir müfrezenin tamamını değiştirmeye çalışırlarsa, her şeyin Ukrayna hükümetine karşı bir ayaklanmayla sonuçlanacağından korkuyorlar" dedi.Parçalanmakta olan bir ordudan bahsettiğini ifade eden McGregor, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm çatışma boyunca büyük kayıplar verdiğini ve ölü sayısının yarım milyon civarında olabileceğini belirterek, çok sayıda ağır yaralı askerin de hesaba katılması gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/eski-pentagon-danismani-rusya-dogu-avrupa-icin-tehdit-olusturmuyor-1076926887.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna genelkurmay başkanlığı, vladimir zelenskiy, douglas mcgregor

Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir

00:20 01.11.2023
© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYSUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS
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Eski Pentagon danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kiev rejimine isyan edebileceğini belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, YouTube’da yayınlanan Stephen Gardner kanalına demecinde, Ukrayna ordusunun büyük kayıplar nedeniyle Kiev rejimine karşı isyan edebileceğini söyledi.
McGregor, “Ukrayna'da yalnızca üç veya dört kişilik gruplardan oluşan askerler var. Bir müfrezenin tamamını değiştirmeye çalışırlarsa, her şeyin Ukrayna hükümetine karşı bir ayaklanmayla sonuçlanacağından korkuyorlar" dedi.
Parçalanmakta olan bir ordudan bahsettiğini ifade eden McGregor, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm çatışma boyunca büyük kayıplar verdiğini ve ölü sayısının yarım milyon civarında olabileceğini belirterek, çok sayıda ağır yaralı askerin de hesaba katılması gerektiğini vurguladı.
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
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Eski Pentagon danışmanı: Rusya, Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
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