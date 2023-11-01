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Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya gözaltına alındı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya gözaltına alındı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklama... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
hüda kaya
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Hakkında soruşturma başlatılan eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.Hüda Kaya, tutuklama talebiyle nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20190411/hdp-huda-kaya-fezleke-1038731021.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), hüda kaya
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), hüda kaya

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya gözaltına alındı

19:29 01.11.2023
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Bülent Yılmaz Hüda Kaya
Hüda Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Bülent Yılmaz
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Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hakkında soruşturma başlatılan eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Hüda Kaya, tutuklama talebiyle nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
HDP'li Hüda Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2019
DÜNYA
HDP'li Hüda Kaya'ya fezleke hazırlandı
11 Nisan 2019, 22:21
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